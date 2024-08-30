港大醫學院：至今兩名肝癌病人接受超聲波組織碎化機治療

港大醫學院獲贈亞洲首部超聲波組織碎化機治療肝癌患者，至今已有兩名病人接受治療。港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授陳智仁說，兩名病人接受擊碎腫瘤的過程，分別用了14分鐘及9分鐘，兩人當晚已可以恢復進食。其中一名病人亦正在肝移植的輪候名冊上，陳智仁說新治療技術有助病人爭取時間，等候肝臟捐贈。暫時預計下星期最少會有兩名病人接受這項新療法。

李嘉誠基金會已經將資助名額增至30人 陳智仁在節目《千禧年代》說，原本期望兩年內可以有20名肝癌患者參與臨床研究計劃和接受試驗治療，現時捐贈這項儀器的李嘉誠基金會已經將資助名額增至30人。他表示，初步會挑選的病人主要是已無其他有效治療方案可以應用，以及屬於原發性及轉發性肝癌病人，腫瘤體積5厘米以下，即使病人肝臟有3粒腫瘤，都有機會納入今次的研究治療計劃。

陳智仁又解釋，新技術是透過高強度超聲波令癌細胞在短時間內不斷彭脹和收縮，產生衝擊波，從而將癌細胞直接擊碎，可以精準聚焦，但不會產生過份熱力，因此亦不影響周圍健康的細胞。不過由於要控制病人呼吸，避免肝臟受橫膈膜移動所影響，病人需要接受全身麻醉，因此身體狀況能否接受到全身麻醉，亦是對方能否接受新技術治療的考慮因素之一。 原文刊登於 香港電台