港鐵九龍站展廊重開　新設「鐵仔香港發現之旅」打卡點

• 位於展廊入口的車票回憶牆，以超過八千張、自一九七九年推出的車票所砌成，包括磁帶車票及智能車票砌成，車票主題逾六百款，極具紀念價值，是另一個必到打卡熱點。

港鐵展廊因疫情而於2020年起休館，休館期間進行翻新。港鐵宣布，港鐵展廊將於12月9日（星期六）起再度開放予公眾人士預約參觀，並於入口特別新增的「鐵仔香港發現之旅」主題牆，配合鐵路元素介紹本地美食、風景名勝和藝術文化。公眾人士可由11月29日早上10時起，透過港鐵公司網頁預約系統登記免費入場參觀，首2,500名公眾人士均可獲贈限量版列車襟章一枚。

展廊新增「鐵仔香港發現之旅」主題牆

其中，展廊入口新增的「鐵仔香港發現之旅」主題牆，融入不少港鐵經典元素，展現港鐵與香港密不可分的關係；亦設有以超過8,000張車票砌成的「港鐵車票萬花筒」港鐵車票牆。

場內亦保留一比一的模擬列車車卡和多部列車模型，亦設全新元素，包括介紹港鐵車票演變進程的「車票回憶門廊」、集合99個港鐵車站經典顏色打卡牆、測試參觀者對港鐵路綫及車站認識的多媒體互動遊戲和工程車模型等，帶來更多互動和歡樂觀賞體驗。

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿表示，港鐵展廊展示鐵路與社區的緊密聯繫，特別是和乘客生活相關的不同面貌。展廊於2017年首次開放予公眾人士參觀，一直以來都深受各界人士及團體歡迎，3年內共錄得超過5.5萬參觀人次，反映市民對鐵路的濃厚興趣，展廊展示鐵路與社區緊密聯繫。