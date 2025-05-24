滙豐獅子｜中環總行守門銅獅曾中彈　中銀石獅有兩款？

滙豐銀行門前放銅獅 傳統源自上海 行經中環的滙豐總行大樓，不難會被門外一對雄赳赳的銅獅子吸引。這對銅獅屹立香江接近一個世紀，一隻張嘴咆哮，威猛懾人，一隻安然俯臥，不失威嚴。 滙豐在銀行門口放置銅獅的傳統，並非始於香港。早在1923年上海外灘的滙豐總部大樓落成，門口就開始有銅獅裝飾。

滙豐銅獅均為雄性 名為Stephen和Stitt 根據滙豐銀行的官網，放置獅子雕塑想法是滙豐總司理史提芬 （Alexander Stephen）的主意，靈感源自他在威尼斯軍器廠門外看到一對石獅子。後來倫敦雕塑家Henry Poole給他送來一對親自設計的銅獅，史提芬認為十分威武，於是仿效威尼斯軍器廠的做法，把它們放在上海滙豐大樓門前。香港滙豐總行大樓外的一對銅獅，也是參考上海的一對而鑄造。 有別於中國傳統建築外一雌一雄的獅子雕塑，中環滙豐總行大樓外的兩隻銅獅均為雄性，咆哮一隻以剛才提到的滙豐總司理史提芬命名為「Stephen」，另一隻神態自若的銅獅則名「Stitt」，以紀念上海司理施迪（Gordon Stitt）。 延伸閱讀：香港歷史秘聞 滙豐銀行地庫有秘道出海？

滙豐銅獅具擋煞作用 途人愛摸獅爪求好運 據悉滙豐在香港總行門外擺放獅子，亦有風水的含意。由於1935年建成的第三代滙豐總行乃臨海而建，考慮到海面會把陽光反射到大樓，帶來「煞氣」，門口擺放銅獅具有擋煞的作用，能夠守護銀行。 獅子是華人世界的吉祥瑞獸，能夠鎮邪賜福，是以很多途人行經滙豐門前，都會被銅獅吸引，停下駐足，摸摸獅爪，祈求帶來財富和好運。 延伸閱讀：貝聿銘設計中銀大廈 暗與滙豐較勁名｜名建築師在香港

滙豐銅獅曾遭炮彈擊中 被運日本險遭熔掉 而這對屹立香江90載的銅獅，亦與香港市民經歷過風風雨雨。 日佔時期香港淪陷，市民度過了3年零8個月的黑暗歲月，兩隻銅獅亦遭遇坎坷，被日軍盜取至日本，打算熔鑄造武器。當年被運走的還有中環皇后像及滙豐大班昃臣的銅像。後來日軍投降，美軍在一個碼頭倉庫發現這批銅像，幾經爭取才得以送返香港。如今一對銅獅身上，仍然可以見到它們在香港保衛戰期間被炮彈擊中的傷跡，讓人毋忘歷史。 延伸閱讀：皇后像廣場與滙豐的「親密關係」

中國銀行大廈正門 置有傳統雌雄石獅 與滙豐總行大樓一街之隔的中國銀行大廈（舊中銀總行）門外亦有擺放石獅子。其中，位於德輔道中正門前是一對中國傳統的雌雄石獅。 中國傳統石獅一般採用「男左女右」的原則擺位，前爪把玩繡球的為雄獅，象徵掌握權力；前爪撫摸幼獅的為雌獅，寓意子嗣昌隆。 延伸閱讀：趣讀中國文化｜大門前石獅子如何分男女？

中銀外的無性別西式石獅 採用裝飾藝術風格 不過走到舊中銀總行另一端，卻發現面向金鐘一則的大門，放置的是另一種設計的西式石獅子。翻查資料，一對石獅與整幢舊中銀總行一樣，採用裝飾藝術風格設計，左右兩隻設計相同，無性別之分。 據悉舊中銀總行外的石獅，最初全為無性別的西式石獅，惟管理層認為石獅不乎合中國傳統陰陽的觀念，決定把正門的一對更換，參照北京天安門的雌雄石獅設計。