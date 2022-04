特首選舉提名期展開,消息指政務司長李家超將辭職參選特首。特首林鄭月娥先後被三度選舉事宜時,僅指直至她離開辦公室前往記者會現場的一刻,尚未收到任何官員的辭職信,她亦不會評論第六屆特首選舉的任何事項,亦拒絕回應其退任後的意向和近日建制派對其施政管治的評論。

林鄭月娥表示,不會評論任何有關特首選舉的事項,而其退任後的意向屬於私人問題,因此不會作出回應。而就行政會議成員、全國人大代表葉國謙昨形容她「好打得」的作風得罪不少人,林鄭月娥指,他人如何評論其性格是本港享有的言論自由,她亦不會回應。

保安局長鄧炳強被問及日後去向,指現時很享受作為保安局長,而就未來的事宜則不是其計劃 (Regarding what’s next, it’s not my agenda)。