珍惜食物｜香港迪士尼大廚教中學生剩食變美食 2014年起夥膳心連贈社區逾26.8萬個剩食餐盒

香港不少市民溫飽需要支持，疫情下尤甚，香港迪士尼除一直分發剩食予社區有需要人士，大廚團隊與膳心連本月初到訪校園，教授十多名中學生將剩食材料加工成「有營有型」菜餚，鼓勵珍惜食物。

剩食翻身健康又美味菜餚

香港迪士尼廚師團隊及迪士尼義工隊與膳心連基金首度到訪校園，到中華基督教會桂華山中學並舉行義工活動，教授十多名中學生將剩食材料例如蘿蔔、蕃茄、蔬菜等，烹調成為好味又健康的菜餚，更加堆砌成米奇老鼠造型，可愛又可以打卡。除由專業大廚團隊指導同學烹調技巧之外，也鼓勵他們從過程中學會珍惜食物。

中華基督教會桂華山中學校長黃仲良認為，活動教曉同學從烹飪中珍惜食物，並善用食材的每個部份，為環保出一分力。樂園度假區(酒店)行政總廚麥錦駒表示，其實只要適當地處理食材，每個人都可以成為大廚，將剩食變成美食，更可以減少資源浪費。

8年間為本地家庭提供逾26萬健康新鮮餐盒

香港迪士尼自2014年起支持社福機構膳心連基金，協助從度假區酒店的餐廳收集安全剩食，再分派給社會上有需要的人，包括老人院、基層家庭及兒童，讓社會上各階層的人士都得到溫飽。樂園去年6月推出全新「迪士尼快閃膳心行」飯盒捐贈計劃，度假區的廚師團隊及迪士尼義工隊一同合作，每星期為膳心連準備500個由剩食烹調而成的飯盒，再捐贈予社會上有需要的家庭。由2014年合作開始直至去年，香港迪士尼合共收集超過100公噸食物，為本地家庭提供260,800個健康及新鮮製作的餐盒。

膳心連：得1%食物可被回收

本身來自商品部的迪士尼義工領袖委員會副主席區蕙淳加入了迪士尼義工隊達7年，她認為食物是人類生存的必需品，迪士尼義工隊與膳心連合作了很多年，為基層家庭和生活有困難的人士提供飯盒，每次將飯盒派給公公婆婆們，看見他們接過暖暖飯盒的笑容，感到自己的小小心意，也能對他們的生活有莫大幫助。膳心連基金營運總監翁懿華表示，目前香港的貧窮人口超過160萬，每日則有3,600公噸食物被棄置於堆填區，其中只有1%被回收，造成浪費。非常感謝香港迪士尼作為本地旅遊業最大的僱主之一，能夠以身作則貢獻社會，多年來與我們合作為基層提供好味又健康的飯盒，同時減少食物浪費。