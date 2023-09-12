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2023-09-12 16:56:04

甯國良行山失蹤｜失蹤3星期 消防於黃竹山茅坪之間尋獲一具屍體

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尋人｜甯國良行山失蹤3星期 消防尋獲一具屍體

尋人｜甯國良行山失蹤3星期 消防尋獲一具屍體。

57歲男子甯國良行山失蹤第21日，消防今日（12日）於黃牛山尋獲一具屍體，懷疑為失蹤者甯國良，現正安排直升機將遺體運走，並安排救援人員在梅子林村集合。

57甯國良於上月23日清晨離開黃大仙區新蒲崗景福街住所，前往黃牛山行山後失蹤，失蹤3日後，一度致電家人，指自己缺水及未能站立，惟未能報告確實位置，手機亦快無電。至上月28日下午，民間團體「郊野義務搜索隊（CVST）」發現懷疑屬於甯國良的手套，警方、消防、民安隊及多個民間組織連日搜救，亦曾在女婆坳、亞公角山路、石芽山一帶搜索，一直暫無新進展。

消防搜索超過12平方公里的山嶺地區

消防處派出攀山拯救專隊、攀山拯救支援隊、特勤支援隊、搜救犬及無人機到場進行搜索，搜索範圍包括黃牛山、水牛山、花心坑、黃竹山、梅子林、茅坪、企壁山、北港及蠔涌一帶，覆蓋超過12平方公里的山嶺地區。

於黃竹山及茅坪之間密林尋獲屍體

事隔3星期，消防經過多日的搜索，於今日中午於黃竹山及茅坪之間的密林尋獲一名明顯死亡的男子。經警方初步辨認後相信為上述失蹤男子，其詳細身分有待警方進一步核實。

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