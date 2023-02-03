疫情｜姚柏良料旅遊業冰封3年損失達1萬億 黃傑龍：冀旅客回復疫前七成

今日早上國務院港澳辦表示，粵港陸路口岸將於下周一起全面通關，昨日政府亦宣布派出機票以吸引遊客來港。優質旅遊服務協會主席黃傑龍表示，政府展開全球大型宣傳活動，能夠向全球旅客釋放本港復常訊息，疫情前，每年約有8,000萬人次旅客訪港，期望今年訪港旅客能回復至疫情前的六至七成。
黃傑龍在一個電台節目中指，他說餐飲零售業界向旅客派發消費優惠，包括100元現金券和禮品等，可以鼓勵旅客再次來港，相信對餐飲生意會有明顯幫助，對業界復蘇感到樂觀。
姚柏良：免費機票能吸引過夜旅客
旅遊界立法會議員姚柏良亦在電台節目中表示，業界期待宣傳香港的活動盡快推出，認為送出免費機票能吸引更多過夜旅客來港，振興本港消費和經濟。旅遊業仍然處於復蘇初期，在人手和資金上都有壓力，目前航空、酒店和旅行社等都急需人手，希望政府推出復業基金，以配對資助形式，協助業界招聘，並考慮容許業界輸入從業員。
姚柏良指，以往過夜旅客留港期間人均消費6,000多元，不過夜旅客則為2,000多元，本港旅遊業冰封3年，估計損失的消費額達到1萬億。
李兆波關注來港旅客能否持續增長
中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波在一個電台節目中表示，本港較日本和泰國等東南亞地區，復常步伐較慢，認為派免費機票短期可吸引旅客來港，但旅客能否持續增長仍要觀察。本港去年11月零售業銷售下滑，李兆波相信，與10月日本開關，不少市民外遊減少本地消費有關，建議新一份財政預算案毋須再派消費券，但要有針對性措施，幫助個別有需要行業。 香港專業教育學院酒店及旅遊系前系主任黃家榮關注，航空公司運力能否應對短期內派出的50萬張機票，又指下個旅遊旺季要到復活節甚至6月，本港送出的免費機票應盡量延長旅客使用限期，方便籌備旅程，提高來港的吸引力。