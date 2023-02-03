疫情｜姚柏良料旅遊業冰封3年損失達1萬億 黃傑龍：冀旅客回復疫前七成

今日早上國務院港澳辦表示，粵港陸路口岸將於下周一起全面通關，昨日政府亦宣布派出機票以吸引遊客來港。優質旅遊服務協會主席黃傑龍表示，政府展開全球大型宣傳活動，能夠向全球旅客釋放本港復常訊息，疫情前，每年約有8,000萬人次旅客訪港，期望今年訪港旅客能回復至疫情前的六至七成。

黃傑龍在一個電台節目中指，他說餐飲零售業界向旅客派發消費優惠，包括100元現金券和禮品等，可以鼓勵旅客再次來港，相信對餐飲生意會有明顯幫助，對業界復蘇感到樂觀。

姚柏良：免費機票能吸引過夜旅客

旅遊界立法會議員姚柏良亦在電台節目中表示，業界期待宣傳香港的活動盡快推出，認為送出免費機票能吸引更多過夜旅客來港，振興本港消費和經濟。旅遊業仍然處於復蘇初期，在人手和資金上都有壓力，目前航空、酒店和旅行社等都急需人手，希望政府推出復業基金，以配對資助形式，協助業界招聘，並考慮容許業界輸入從業員。

姚柏良指，以往過夜旅客留港期間人均消費6,000多元，不過夜旅客則為2,000多元，本港旅遊業冰封3年，估計損失的消費額達到1萬億。