疫情｜孔繁毅：沒想過沙士後會有如此大規模爆發 第5波是頗大教訓

孔繁毅在一個電台節目中表示，現時本港感染新冠病毒的風險已經很低，但感染其他上呼吸道的風險比以往高，例如流感、合胞病毒等。本港到6、7月時疫情可能會出現輕微反彈，但目前的混合免疫屏障非常高，市民不用太擔心。

他又指，衞生防護中心轄下的聯合科學委員，會根據世衛最新建議，最高危人士，即50歲以上、長期病患者、孕婦及醫護人員，不論之前接種多少劑新冠疫苗，只要距離上一針或上一次感染至今6個月，可以打多一針；至於6個月大嬰兒至17歲人士，如果之前已經接種2劑疫苗，就不需再接種疫苗；但如果未來要外遊，可以考慮接種加強劑，他形容有關建議是靈活及有彈性的做法。

孔繁毅：去年第五波疫情是一個頗大教訓

孔繁毅又表示，新冠疫情爆發之前，沒有想過2003年沙士後會再出現如此大規模和嚴重的傳染病大爆發。去年第五波疫情是一個頗大教訓，反映香港醫療系統的不足之處，尤其在長者照顧、應對緊急情況可以做得更好，但整體而言香港的防疫抗疫工作做得很好，市民大眾亦很合作。