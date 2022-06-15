疫情｜港增1047確診個案再破千宗　培正中學田徑隊疑爆發6人染疫 (持續更新)

本港確診個案再破千宗，今日新增1,047宗確診，本地個案971宗，包括477宗屬核酸陽性及494宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔有76宗，多1名83歲女患者離世，累計死亡個案增至9,179宗。培正中學田徑隊懷疑出現爆發，暫時6人感染，當中一名17歲女學生疑染Omicron BA.2.12.1變種病毒。

培 正中學17歲女學生疑染 BA.2.12.1

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今日再有127間學校呈報147宗陽性個案，涉及135名學生及12名教職員，當中培正中學懷疑出現爆發，涉及田徑隊隊員和老師，當中一名17歲女學生初步感染BA.2.12.1變種病毒，住在黃埔花園10期第3座。她在上周五(10日)曾經與60多名同學和5名教師，出席何文田太平道食美軒聚會，同場另有5名學生都檢測陽性，中心將與確診女生同枱的約10人，列為密切接觸者，需要居家檢疫，其他同學就暫時停課。

歐家榮補充，有關師生當時進行田徑隊聚餐，他們訓練時亦有接觸，但都有戴口罩。

增23宗疑BA.2.12.1個案

再增23宗懷疑BA.2.12.1個案，有1宗是輸入個案，其餘為本地感染個案，當中4宗個案是早前住在日出康城1期首都3座確診者的家人；另有5宗源頭未明，牽涉2名家人，合共7宗個案，分別住在深水埗、太子、黃埔花園10期第3座等；南灣隧道亦有5名職員確診，他們所屬的公司早前有2宗個案。

中上環酒吧群組多6人感染

中上環酒吧群組個案方面，「Racks City」酒吧再多1宗個案，累計23人確診，全部屬顧客；上環「FLM」酒吧增5宗，累計33宗個案，包括3名員工，30名顧客。

此外，有4間院舍確診，包括2間安老院舍及2間殘疾人士院舍，涉及4名員工及10名院友，包括：

深水埗新生精神康復會新生會大樓長期護理院：1名護理員確診，3名院友列為密切接觸者

葵青的仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院：2名同層護理員確診，66名院友列密切接觸者

南區耆康會何善衡夫人敬老院：1名護理員確診，5名院友列密接

觀塘基督教家庭服務中心尚真家舍：有10宗確診，全為院友，院舍約30多名人士送亞博檢疫

歐家榮：暫無證據顯示如第五波幾何級爆發

對於當局從昨日起，將本地個案與輸入個案分開呈報，歐家榮解釋，做法是「優化」公布模式，一個反映本地傳播，對當局評估疫情非常重要；另一是外來個案，受入境政策及海外疫情影響，為令市民容易了解疫情的走勢，所以當局作出新案排。

他又指，本港確診數字過去2周逐步上升至近1,000宗，顯示社區傳播增加，但認為是預期之內，暫無證據顯示會如第五波疫情高峰期出現幾何級的大爆發，不過在酒吧等會除下口罩接觸交往的高風險地方，會有爆發風險，故當局收緊酒吧營運政策，要求顧客進入前出示快速檢測陰性結果，是為了遏制疫情進一步上升。