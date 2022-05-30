疫情｜港增275宗確診多2死　中環酒吧群組再添19宗個案 (持續更新)

本港疫情持續，今日新增275宗確診，個案比昨日回升，包括125宗核酸檢測陽性及150宗快測個案，輸入個案就有48宗，再多2名患者離世，都是較年長人士，累計死亡個案9,165宗。多個群組持續擴大，包括中環酒吧群組新增19宗病例、鰂魚涌德思齊加拿大國際學校多2宗病例，以及九龍塘國際英國幼稚園多一宗個案。

博愛醫院鄧佩瓊紀念中學多一學生確診

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，中環酒吧群組再添19宗個案，中環德己立街的酒吧Zentral新增8宗個案，至今累計23宗個案，涉及13男10女，年齡介乎17歲至30歲，其中一名到過「Zentral」的人士為博愛醫院鄧佩瓊紀念中學兼職籃球教練，該學校再多一名學生確診，本月29日發病，同日快測確診，同校累計有8人染疫。

至於中環「The Iron Fairies」酒吧就多11宗個案，有2名男子是同一晚到過「Zentral」，包括一名30歲男士及一名29歲男士，兩人互相認識，當局昨天也到現場調查，31個環境樣本呈陰性。

德思齊加拿大國際學校增3個案

學校個案方面，上周五放學時間至今，多34間學校呈報共45宗陽性個案，德思齊加拿大國際學校新增3宗個案，其中2人來自曾經有個案的班別，其餘1宗個案是其中一名確診者的妹妹，同校累計6名同一班的學生及一名教師感染，以及有另一班學生及家人確診，中心已要求爆發群組感染的班別停課至周四，學生要繼續每日做快測。

另外，九龍塘國際英文幼稚園的羅福道校舍新增1宗個案，所屬的班別之前未有病例。

增4宗疑感染BA.2.12.1個案 康景花園C座再有家庭染疫

中心亦發現發現4宗懷疑BA.2.12.1個案，目前有待全基因分析後確定，當中3宗個案涉及同一家庭，居住在康景花園C座，該大廈曾經有太古城3期麥當勞群組的病例，惟兩個單位樓層和座向都不同，其中一名5歲女童與家人本月22日早上11時許至下午1時，去過康怡廣場的板長壽司用膳，其35歲母親及家傭亦染疫。

至於其餘1宗BA.2.12.1個案，是住在太古城高山台廬山閣的51歲男子，上周三下午1時許至2時到過西灣河新利記用膳，餐廳會被納入強制檢測公告。

歐家榮： 太古城一帶有隱形患者出沒

歐家榮表示，4宗懷疑感染BA.2.12.1個案與之前個案沒有直接的流行病學關連，但同樣是住在太古城區，與爆發的太古城3期麥當勞群組均屬同區，相信在筲箕灣、太古城一帶在過去一周有隱形患者出沒，呼籲當區居民若有病徵，應馬上做快測。