疫情｜港增413宗確診多5死　港現第2宗Omicron BA.5個案 (持續更新)

本港第五波疫情反覆，今日新增413宗確診病例，比昨日少17宗，當中包括206宗核酸檢測陽性個案，以及207宗經快速抗原檢測呈報個案，第五波疫情至今累計1,190,850宗個案，死亡患者則增加5名，累計死亡個案9,074宗；另外，一名南非抵港男子驗出Omicron BA.5變種病毒株，是本港發現第二宗BA.5輸入個案。

本港發現的第二宗BA.5輸入個案，患者為一名上周六(23日)由南非經多哈抵港的40歲男子，已打2針復必泰，上周六(23日)從南非抵港，抵港驗出陽性後，沒有病徵，直接送往隔離酒店。在今日新增個案中，24宗屬輸入個案，7宗屬昨日抵港人士，涉及4個航班，另外7宗在較早前抵港，為第2至5天報告，其中4宗於3月26日坐為TK083抵港。

10 宗學校呈報個 案

5名新增離世的患者，涉4男1女，年紀介乎60至95歲，當中4人無打，1人打2針，4名為65歲以上的病人，其中1名死亡較年輕：

60歲女子，有高血壓、乙型肝炎，及肝癌末期等，在本月15日在家中廁所跌倒後昏迷近2小時，其後送往博愛醫院急症室，情況不斷惡化至昨日離世。

學校則呈報多10宗個案，7宗屬快測個案，3宗核酸檢測陽性，涉及9名學生及1名職員，無涉及早前出現個案的學校。

藝人曾江初步檢測陰性 家人曾送物資到酒店

對於資深藝人曾江在檢疫酒店離世，被問其家人是否曾送藥到酒店，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，曾江家人前一晚曾送物資到檢疫酒店，當晚8時曾江有打電話到前台詢問，故酒店在未到9時前便將物資放在門口，至於法醫對曾江初步檢測屬陰性，較早前檢疫酒店檢測亦屬陰性。她又說，返港人士如有需要特別照顧，可申請照顧者入酒店陪同，強調是一直以來都有的安排。

張竹君：疫情算明顯受 控

至於本港疫情有否反彈跡象，張竹君稱，今日確診數字和昨日相若，要再觀察有無反彈，將現時個案數字，以至污水檢測、強制檢測結果，與疫情高峰時相比，疫情算是明顯受控。