疫情｜確診數字未有下降跡象 李夏茵：會再觀察是否收緊社交距離措施

本港疫情升溫，確診數字有上升跡象，由11月25日至11月30日的一星期，每日有8,582人確診，較上周上升8.4%，今日突破一萬宗，達10,137宗，顯示11月中開始穩步上升，原因是本地個案上升，每日有8006宗，較對上一個星期上升8.4%。醫務衞生局副局長李夏茵表示，政府一直使用精準抗疫政策，目前認為尚有空間繼續觀察疫情變化，暫時未有計劃放寬或收緊社交距離措施。

李夏茵指，疫情暫時未見跌勢，但未能肯定個案水平會繼續上升，因為新冠疫情「係好狡猾，好靈巧嘅」，不過醫療系統仍可承受目前疫情狀況，唯須謹慎運用資源，又留意到最近市民開始鬆懈，呼籲市民戴好口罩，做好清潔工作。

5歲童確診新冠出現腦水腫 3歲童染甲型流感需注射強心針

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，留院新冠病人已上升至平均2,700人，近日每日有340人新確診入院治療，嚴重及危殆人數亦已升到120人，而來自院舍病人比例已升到18.6%，呼籲市民感到不適應盡早求醫，有需要會獲發新冠口服藥；又呼籲長者及小童盡快接種新冠及流感疫苗。

另外，醫管局港島西醫院聯網副顧問醫生（兒童及青少年科）邵嘉嘉表示，本港共有16萬名11歲以下兒童確診，其中10名兒童死亡。其中一名5歲男童於11月28日確診，他昨日(11月30日)出現腦水腫，情況色殆，目前正在沙田威院，他已打一針。一名22個月男童，一度心跳停頓。另有一名3歲童3歲童感染甲型流感，需要使用呼吸機及強心針，目前情況危殆，現入住兒童醫院。