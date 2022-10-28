疫情｜13個公立醫院接種站 下周起提供科興和復必泰接種服務。 （資料圖片）

13個公立醫院接種站，原本只提供復必泰疫苗接種服務，下周一起亦會提供接種科興的服務，毋須預約。公務員事務局長楊何蓓茵表示，公立醫院接種站啟用以來，已成為到醫院覆診人士一個方便快捷的接種途徑，提供兩款疫苗的接種服務，可讓市民有更多選擇。

13 個公立醫院接種站

東區尤德夫人那打素醫院新冠疫苗接種站

地址：樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院東座大樓地下禮堂

律敦治醫院新冠疫苗接種站

地址：皇后大道東266號律敦治醫院醫院大樓地庫一樓

瑪麗醫院新冠疫苗接種站

地址：薄扶林道102號瑪麗醫院S座三樓

伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站

地址：加士居道30號伊利沙伯醫院日間醫療中心地下

將軍澳醫院新冠疫苗接種站

地址：坑口寶寧里2號將軍澳醫院日間醫療大樓一樓活動室

明愛醫院新冠疫苗接種站

地址：永康街111號明愛醫院懷明樓一樓多功能室（1069室）

瑪嘉烈醫院新冠疫苗接種站

地址：瑪嘉烈醫院道2-10號瑪嘉烈醫院M座地下社區健康資源中心

仁濟醫院新冠疫苗接種站

地址：仁濟街7-11號仁濟醫院C座八樓三號會議室及健康資源中心

雅麗氏何妙齡那打素醫院新冠疫苗接種站

地址：大埔全安路11號雅麗氏何妙齡那打素醫院B座二樓

北區醫院新冠疫苗接種站

地址：保健路9號北區醫院地下適園

威爾斯親王醫院新冠疫苗接種站

地址：銀城街30-32號威爾斯親王醫院日間診療大樓暨兒童病房二樓

博愛醫院新冠疫苗接種站

地址：元朗坳頭博愛醫院地下大堂

屯門醫院新冠疫苗接種站

地址：青松觀路23號屯門醫院主座地下大堂

瑪嘉烈醫院接種站開放時間：

周一至五

早上 9 時至晚上 6 時（最後接種時間是下午 5 時半）

其他公立醫院接種站開放時間：