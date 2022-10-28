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2022-10-28 12:11:20

疫情｜13個公立醫院接種站 下周起提供科興和復必泰接種服務

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疫情｜13個公立醫院接種站 下周起提供科興和復必泰接種服務。 （資料圖片）

13個公立醫院接種站，原本只提供復必泰疫苗接種服務，下周一起亦會提供接種科興的服務，毋須預約。公務員事務局長楊何蓓茵表示，公立醫院接種站啟用以來，已成為到醫院覆診人士一個方便快捷的接種途徑，提供兩款疫苗的接種服務，可讓市民有更多選擇。

13個公立醫院接種站

  • 東區尤德夫人那打素醫院新冠疫苗接種站

地址：樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院東座大樓地下禮堂

  • 律敦治醫院新冠疫苗接種站

地址：皇后大道東266號律敦治醫院醫院大樓地庫一樓

  • 瑪麗醫院新冠疫苗接種站

地址：薄扶林道102號瑪麗醫院S座三樓

  • 伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站

地址：加士居道30號伊利沙伯醫院日間醫療中心地下

  • 將軍澳醫院新冠疫苗接種站

地址：坑口寶寧里2號將軍澳醫院日間醫療大樓一樓活動室

  • 明愛醫院新冠疫苗接種站

地址：永康街111號明愛醫院懷明樓一樓多功能室（1069室）

  • 瑪嘉烈醫院新冠疫苗接種站

地址：瑪嘉烈醫院道2-10號瑪嘉烈醫院M座地下社區健康資源中心

  • 仁濟醫院新冠疫苗接種站

地址：仁濟街7-11號仁濟醫院C座八樓三號會議室及健康資源中心

  • 雅麗氏何妙齡那打素醫院新冠疫苗接種站

地址：大埔全安路11號雅麗氏何妙齡那打素醫院B座二樓

  • 北區醫院新冠疫苗接種站

地址：保健路9號北區醫院地下適園

  • 威爾斯親王醫院新冠疫苗接種站

地址：銀城街30-32號威爾斯親王醫院日間診療大樓暨兒童病房二樓

  • 博愛醫院新冠疫苗接種站

地址：元朗坳頭博愛醫院地下大堂

  • 屯門醫院新冠疫苗接種站

地址：青松觀路23號屯門醫院主座地下大堂

瑪嘉烈醫院接種站開放時間：

  • 周一至五
  • 早上9時至晚上6時（最後接種時間是下午5時半）

其他公立醫院接種站開放時間：

  • 周一至五（公眾假期休息）
  • 早上10時至晚上7時（最後接種時間是傍晚6時半）
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