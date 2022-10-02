疫苗通行證｜江玉歡稱要求愈來愈嚴　質疑教育商貿官員䄂手旁觀　斥立法原意已「模糊不清」

政府上月30日起收緊「疫苗通行證」要求，包括將涵蓋年齡降至5歲兒童。立法會議員江玉歡指，本港「疫苗通行證」在法例第599L章下目的是控制新型肺炎疫情散播，但醫務衞生局長盧寵茂便將其擴大至鼓勵疫苗接種、防止公共醫療系統受壓，批評目的「自話自說、模糊不清」、變成盧寵茂「自製的多重目的」，令市民無所適從。

引文章稱多國放棄「迫針」

江玉歡今日(2日)再就防疫措施在社交網站撰文，提到過去數星期接獲大量市民關於「疫苗通行證」措施的投訴，認為數量足見政策對公眾信任的消磨。她引述《自然》(Nature)今年7月一篇文章指，多國政府在疫情嚴峻時也曾考慮用方法「迫針」，但經審慎和反覆考慮後都沒有採用，或只在短時間內透過如「疫苗通行證」般嚴苛的手段，嘗試鼓勵疫苗接種。

她續引述文章作者所寫，指有關政府通常都弄不清政策目的是令公眾地方更安全、減低感染，抑或是提高接種率，3項政策目的雖互有關連，但均並非只能透過「疫苗通行證」達到。

現時法例第599L章表示，「疫苗通行證」目的是控制疫情散播，江玉歡批評措施條件從3月疫情高峰期至今「愈走愈嚴」，又說曾收到市民寄來的3頁投訴信，提到同樣信件在發送予特首李家超後，特首辦回應已轉交衞生當局處理。她引述來信市民指，「疫苗通行證」所涉範疇豈止衞生當局，質疑「教育、運輸、商貿、文化體育等的官員能䄂手旁觀嗎？」