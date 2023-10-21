熱門搜尋:
施政報告2023 周天瑜 國泰航空 重陽節 SOGO Thankful Week 2023 莎莉蛋糕 以巴衝突 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-21 11:08:04

社福界倡設病人及照顧者名單　以主動提供服務

分享：
狄志遠及吳衛東出席電台節目。(商業電台圖片)

狄志遠及吳衛東出席電台節目。(商業電台圖片)

近年社會發生多宗沙及照顧者的倫常慘案，社福界的立法會議員狄志遠以及社區組織協會幹事吳衛東，在一個電台節目上認為，政府應整理出有需要的病人及照顧者名單。

狄志遠與吳衛東今早（21日）出席商業電台的節目訪問。狄指過去他接觸過的照顧者，在就業、情緒等問題上都需要支援，然而政府對照顧者沒有一個正式的定義，而且也沒有一個系統去識別照顧者及為他們提供援助。

狄志遠：關愛隊只能初步了解社區需要

狄認為，政府其實可以利用房屋署或者是屋苑的紀錄，以及透過醫管局去接觸病人，已經可以找到一些高危的個案，他促請當局盡早整理出一份名單，為他們尋找社工或護理服務。至於政府稱透過關愛隊尋找隱蔽家庭，狄指關愛隊並非專業人員，沒有辦法為有需要人士提供照顧、輔導或物理治療等服務。狄指關愛隊以一個社區網絡，只能初步了解社區需要，再安排配對，才能發揮真正效用。他表示，過去醫管局曾經會為有需要病人，提供轉介去非政府組織的服務，成效不錯，建議醫管局及勞福局研究。

吳衛東就表示，政府雖然推出了照顧者的支援熱線，不過服務欠缺承諾，難以確保有需要家庭及時獲得服務。吳又指出，認知障礙的病人，需要照顧者全天候照料，並對他們造成巨大壓力，令照顧者可能亦會出現精神疾病。吳認同政府有必要推出登記名冊，以辨識特定病人及其照顧者，並主動提供服務。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受