社福界倡設病人及照顧者名單　以主動提供服務

近年社會發生多宗沙及照顧者的倫常慘案，社福界的立法會議員狄志遠以及社區組織協會幹事吳衛東，在一個電台節目上認為，政府應整理出有需要的病人及照顧者名單。

狄志遠與吳衛東今早（21日）出席商業電台的節目訪問。狄指過去他接觸過的照顧者，在就業、情緒等問題上都需要支援，然而政府對照顧者沒有一個正式的定義，而且也沒有一個系統去識別照顧者及為他們提供援助。

狄志遠：關愛隊只能初步了解社區需要

狄認為，政府其實可以利用房屋署或者是屋苑的紀錄，以及透過醫管局去接觸病人，已經可以找到一些高危的個案，他促請當局盡早整理出一份名單，為他們尋找社工或護理服務。至於政府稱透過關愛隊尋找隱蔽家庭，狄指關愛隊並非專業人員，沒有辦法為有需要人士提供照顧、輔導或物理治療等服務。狄指關愛隊以一個社區網絡，只能初步了解社區需要，再安排配對，才能發揮真正效用。他表示，過去醫管局曾經會為有需要病人，提供轉介去非政府組織的服務，成效不錯，建議醫管局及勞福局研究。

吳衛東就表示，政府雖然推出了照顧者的支援熱線，不過服務欠缺承諾，難以確保有需要家庭及時獲得服務。吳又指出，認知障礙的病人，需要照顧者全天候照料，並對他們造成巨大壓力，令照顧者可能亦會出現精神疾病。吳認同政府有必要推出登記名冊，以辨識特定病人及其照顧者，並主動提供服務。