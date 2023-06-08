福島核廠海魚輻射超標180倍　謝展寰：嚴厲限制受影響日本食品進港

日本福島核電站港灣有海魚驗到輻射超標180倍。環境及生態局局長謝展寰今(8日)在報章撰文，指不少香港人都喜愛日本食品，各區日本餐廳林立，政府的有效把關十分重要，強調特區政府必定會採取嚴厲措施，限制可能受影響的日本食品進入香港，以保障本港食物安全和市民健康。

謝展寰以題為《若對核廢水安全有信心，日本何不自用？》撰文，批評日本無視國際社會關注，計劃排放核廢水到公海，絕非負責任國家行為。政府已多次向日本當局及日本駐港領事表達極度關注，並指若日本對核廢水安全有信心，理應在國內尋求如灌溉等其他用途，而非排入公海，強調一旦日方啟動排放廢水，港府必定會採取嚴厲措施，限制可能受影響的日本食品進港，以保障本港食物安全和市民健康。

指港人愛日食 政府把關重要

他續說，雖然本港對日本食品的依賴在數量上不大，不少香港人都喜愛日本食品，各區日本餐廳林立，故政府的有效把關十分重要，從2011年3月至今年5月期間，食安中心檢測的日本進口食品樣本，其輻射水平均沒有超出國際食品法典委員會的指引限值。謝展寰強調「民以食為天，食以安為先」，食品安全是民生大事，港府在日本排放核廢水一事上絕不會妥協，並已作好準備，採取一切所需行動來保障食物安全和市民大眾信心。