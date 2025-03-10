科大與養和、港安展開合作　為醫學生提供臨床課程及實習機會

正籌辦香港第三間醫學院的香港科技大學(科大)今日(10日)宣佈，與養和醫療集團(養和)及香港港安醫院(港安)展開合作，為醫科生提供臨床實習機會。
根據科大所透露的合作協議，養和將為科大學生提供短期臨床課程及實習機會，同時會推進在臨床服務、實踐和教育方面的的人才交流，並發展質子治療和人工智能等領域的研究協作。養和更會開放其臨床模擬及醫學實驗室等先進設備供科大學生使用，助學生擴闊實踐經驗。
另一方面，港安亦會為科大學生提供臨床實習輪換機會，並與科大開辦醫療教育課程。校方指出，港安隸屬的全球醫療網絡在美國、澳洲、日本及韓國等均設有醫院、醫學院及大學，將有助科大與世界各地的臨床醫療專家合作，提升教學質素。此外，雙方將探討推動研究協作建設卓越專科中心(Centres of Excellence)，支援社區健康及保健服務的發展。
科大校長葉玉如表示，兩所機構均以全面及以病人為本的專科醫療服務享譽業界，是本地醫療體系的重要支柱。是次合作不僅充分彰顯校方與醫院共同推動醫療發展的決心，亦是科大邁向建設香港第三間醫學院的重要里程。養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達指出，深信透過融匯科大與院方的專長及經驗，可引領醫療學術研究；香港港安醫院院長兼行政總裁淩宏寶則表示，合作將整合雙方優勢，共同打造國際化的醫學教育及科研交流平台，促進學界與業界的深度協作。
科大指出，除了私家醫院外，校方亦正積極與本地公立醫院深化合作關係，以開拓一個全面及多元化的方案，覆蓋本地醫療體系的不同層面，促進香港醫學教育的發展。