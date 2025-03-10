科大與養和、港安展開合作　為醫學生提供臨床課程及實習機會

正籌辦香港第三間醫學院的香港科技大學(科大)今日(10日)宣佈，與養和醫療集團(養和)及香港港安醫院(港安)展開合作，為醫科生提供臨床實習機會。

根據科大所透露的合作協議，養和將為科大學生提供短期臨床課程及實習機會，同時會推進在臨床服務、實踐和教育方面的的人才交流，並發展質子治療和人工智能等領域的研究協作。養和更會開放其臨床模擬及醫學實驗室等先進設備供科大學生使用，助學生擴闊實踐經驗。

另一方面，港安亦會為科大學生提供臨床實習輪換機會，並與科大開辦醫療教育課程。校方指出，港安隸屬的全球醫療網絡在美國、澳洲、日本及韓國等均設有醫院、醫學院及大學，將有助科大與世界各地的臨床醫療專家合作，提升教學質素。此外，雙方將探討推動研究協作建設卓越專科中心(Centres of Excellence)，支援社區健康及保健服務的發展。