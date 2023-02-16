童樂居虐兒案｜45歲前女職員罪成 官：助男童入睡說法不合邏輯

童樂居虐兒案共34名前職員被落案起訴，其中10人的案件於裁判法院處理。當中45歲前高級幼兒女工作員在2歲男童睡前，將其雙腿輪流壓向臉上，被控一項虐兒罪。她今日（16日）於九龍城裁判法院被裁定罪成。裁判官梁雅忻押後案件至3月2日判刑，以待索取背景報告，期間須還柙看管。
被告周翠英，45歲，幼兒工作者，被控於2021年12月14日，在旺角砵蘭街童樂居內，身為超過16歲而對2歲男童B負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊男童B，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚。
梁官判不相信被告解釋當時協助男童做伸展運動放鬆肌肉，以助入睡。梁官認為這說法不合邏輯及有違常理。
被告稱伸展助男童「瞓得好啲」
早前控方播放閉路電視片段，顯示當晚8時半左右事主在床上爬來爬去，被告周翠英捉住事主按在床上，期間先後將事主兩隻腳輪流壓向事主臉上，為時約十數秒。被告出庭作供，交代自己多年來進修幼稚園高級文憑、幼兒教育榮譽學士課程等，另曾接受院方耀能訓練計畫，以協助肌肉發展遲緩及有肌肉張力問題幼童，學習到為幼童做垂直伸展及屈膝伸展可以協助幼童放鬆肌肉，令幼童「冇咁扭計、瞓得好啲」。院方亦會每星期安排耀能訓練計劃職業治療師上門，在當時新建多感官遊戲室教導幼兒工作員使用器材訓練肌肉。