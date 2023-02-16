童樂居虐兒案｜45歲前女職員罪成 官：助男童入睡說法不合邏輯

童樂居虐兒案共34名前職員被落案起訴，其中10人的案件於裁判法院處理。當中45歲前高級幼兒女工作員在2歲男童睡前，將其雙腿輪流壓向臉上，被控一項虐兒罪。她今日（16日）於九龍城裁判法院被裁定罪成。裁判官梁雅忻押後案件至3月2日判刑，以待索取背景報告，期間須還柙看管。

被告周翠英，45歲，幼兒工作者，被控於2021年12月14日，在旺角砵蘭街童樂居內，身為超過16歲而對2歲男童B負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊男童B，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚。