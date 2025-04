第五十屆日內瓦國際發明展科大再創歷史佳績

香港科技大學(科大)於第50屆日內瓦國際發明展再創輝煌。37支參展隊伍共奪得38個獎項,包括兩個特別大獎、22個金獎(其中7個為評審團嘉許金獎)、以及多個銀獎和銅獎,獲獎數目冠絕往年,再度創下歷史佳績。該展覽會為全球規模最大的發明展覽會,今年於4月9日至13日在瑞士舉行,共吸引來自約35個國家及地區的發明家、大學、機構和公司,提交近1,050項發明,當中299項來自香港。

在一眾獲獎項目中,科大機械及航空航天工程學系孫慶平教授領導的團隊,發明零溫室氣體彈卡製冰機,較現時所有商用雪櫃預計每年可減少全球約 650 萬噸二氧化碳氣體排放,獲頒特別大獎「Prize of the Technical University of Cluj-Napoca – Romania」以及「評判特別嘉許金獎」。另一隊由科大計算機科學及工程學系畢業生、現職科大(廣州)人工智能學域助理教授劉浩所領導的隊伍,將大語言模型應用於智能交通燈控制系統,整合即時交通數據,改善城市交通流量,亦榮獲特別大獎「Swiss Automobile Club Prize – ACS」及一項金獎。