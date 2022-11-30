簡約公屋｜每個單位建築成本高約89萬 何永賢：價錢與過渡性房屋相若

政府披露簡約公屋首批項目4個選址，外界本最關注是簡約公屋建築成本比公屋貴，簡約公屋總建築及設計成本267億元，以興建3萬伙目標計算，每個單位建築成本約89萬。房屋局局長何永賢今日（30日）出席活動後回應指，簡約公屋價錢與過渡性房屋相若，但簡約公屋建造方法，不論結構加固、機電裝備等都更複雜，部份選址樓高或達18層，又強調建築成本並不是一個簡單除數，「唔係話將個總數除單位就等於每個單位價錢。」

簡約公屋建造方法比過渡性房屋更複雜

何永賢透露，屯門兩幅選址可能興建16至18層高簡約公屋，提供7000單位，上水元朗選址則或只建兩至三層。她又指屯門簡約公屋選址計劃會興建16至18層高樓宇，故需要興建地基及「打椿」等工序，而且亦需要建造升降機及相關休憩設施，故出現現時的造價。對於簡約公屋造價，她強調與過渡性房屋相若，但簡約公屋建造方法，不論結構加固、機電裝備等都更複雜：「價錢唔係一個簡單除數，唔係話將個總數除單位就等於每個單位價錢。」

另外，她提到屯門兩個地塊有一個在輕鐵站旁邊、相當方便，兩塊地可建造七千個單位，至於上水蓮塘尾則提供一千個單位，但可一年多可完工，比屯門兩處的兩年多快，希望等待入住公屋的市民能盡快有單位入住。