紅隧周日推「易通行」 不寄望下周立即變暢通

紅磡海底隧道周日凌晨5時起改用「易通行」，當日凌晨1時起將分階段實施臨時交通安排，至凌晨4時至5時將全封一小時。今次是「易通行」首次在車種收費並非劃一的隧道推行，運輸署已加裝額外鏡頭，提升偵測能力以分辨不同車種，又不寄望擠塞情況能即時解決。

紅隧周日凌晨1時起分階段實施臨時交通安排、凌晨4至5時封路，9條通宵過海隧巴和1條專線小巴需要改道。「易通行」凌晨5時啟用後，將取消全部人手收費亭和快易通車道。由於紅隧車種並非劃一收費，署方已在收費區額外加裝鏡頭，提升偵測能力以分辨不同車種。

運輸署長羅淑佩表示，收費廣場現址的行車線日後將減至來回方向4條，慢線巴士線安排維持不變。推行「易通行」後車輛可「直行直過」，她稱有助改善收費廣場前切線情況，惟坦言不寄望會立即變得暢通。「易通行」平均每日有20萬架次車輛使用，羅淑佩指因應紅隧每日有11萬架次車流，運輸署已加大系統容量至每小時處理15萬架次，又預計8月會在東隧及西隧實施，香港仔隧道及大老山隧道亦計劃於今年內推行。

有司機逾時補交隧道費獲酌情處理

運輸署首席運輸主任何均衡指，截至前日已有97%車輛獲發車輛貼、65%車輛已設定自動繳費，呼籲車主盡快改用自動繳費。他說有司機未於14日內補交車費，佔整體車流量0.6%，跟進個案時或視乎情況「酌情處理」。