結業潮｜U購據報本月將執剩4間 高峰時期開100間店　

香港零售業持續面對挑戰，結業潮持續，華潤集團旗下超級市場U購（U select）於2015開設首店，在2023年曾於全港有約100間分店，為香港第三大連鎖超市，惟隨後開始大幅縮減規模，有報道指目前只有6店仍在營業，位於將軍澳的兩店將於本月結業，即全線屆時只餘下4間店。

U購近兩年來陷結業潮，2024年分店數量由年初超過100間大幅縮減至年底約30間。今年分店繼續結業消息不斷，近月連關海怡半島、西營盤第三街、柴灣康翠臺等港島分店；其Facebook專頁自9月9日起再無更新。