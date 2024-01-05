綠置居2023申請資格、揀樓日期懶人包

房委會公布新一期綠置居計劃（綠表置居計劃）詳情，據悉，房委會將推出屋苑位置於長沙灣的麗玥苑作為最新綠置居項目，另會重推綠置居收回單位，涉及鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑。《am730》是整合了綠置居2023最新懶人包，讓大家一文了解新一期綠置居屋苑資料、交通位置、申請資格、時間表、揀樓次序、轉讓限制等詳情。 綠置居計劃是甚麼？ 綠表置居計劃由房委會選擇合適的興建中公屋項目，出售給綠表申請者，定價比傳統居屋低廉，簡稱「綠置居」。政府期望綠置居有助綠表申請者自置居所，並藉此騰出更多公屋單位以編配給輪候公屋人士。

綠置居2023地點 長沙灣、鑽石山、油塘、馬鞍山 房委會將推出長沙灣麗玥苑作為最新綠置居項目，位於長沙灣西北九龍填海區一號地盤，涉及2,359個單位，單位面積介乎26至60平方米，預料2027年入伙。項目將以市價五二折計價（折扣率48%），比「居屋2023」的38%折扣率高10%。 另外，房委會亦將於「綠置居2023」計劃內重推綠置居收回單位，涉及鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑，預計共涉112伙。房委會預計「綠置居2023」將於今年首季接受申請，第二季攪珠，今年下半年選樓。

綠置居 申請時間、攪珠日期及揀樓時間 房委會預計綠置居2022於今年第四季進行攪珠，將會公開開始按申請類別的優先次序邀請合資格申請者選樓的時間表。 綠置居2023申請日期︰今年第一季

綠置居2023攬珠日期︰今年第二季

綠置居2023揀樓日期及次序︰今年第三季或第四季 綠置居申請資格 房委會轄下的公屋住戶 房協轄下的出租單位的住戶／暫准居住證的使用人士 獲房屋署／市建局發給有效《綠表資格證明書》人士 持有房屋署簽發有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理 職系人員 「長者租金津貼計劃」的受惠者

綠置居申請方法 申請者可選擇網上申請、親身遞交或郵寄，遞交申請表。 網上申請：申請者必須在申請截止時間前完成申請及繳交申請費用，截止時間以香港房屋委員會（下稱「房委會 」）申請系統的時間為準。申請者應盡早遞交申請，以確保在限期前成功於網上完成申請程序。 成功遞交網上申請的申請者，申請者及名列申請表上所有家庭成員(如有)仍須於申請表上簽署作實。屋邨辦事處／分區租約事務管理處／出租屋邨辦事處職員會在收到電子申請表後會與申請者聯絡作有關安排。 親身遞交： 申請表投遞箱設於綠置居銷售小組辦事處 (地址:九龍觀塘開源道33號建生廣場1樓)。各屋邨辦事處/租約事務管理處及其他收表處只會於其個別辦公時間內收取申請表。

申請表投遞箱設於綠置居銷售小組辦事處 (地址:九龍觀塘開源道33號建生廣場1樓)。各屋邨辦事處/租約事務管理處及其他收表處只會於其個別辦公時間內收取申請表。 郵寄申請：以郵戳日期為準。若因郵資不足而導致延誤或被郵局退回的申請表，將不獲處理。

綠置居紙本申請表要準備甚麼文件？ 遞交紙本申請的申請者須於申請期內將下列文件，遞交至指定地點： 填妥的申請表正本

繳付申請費港幣270元正的劃線支票或銀行本票

《綠表資格證明書 - 祇適用於出售綠表置居計劃單位》或《保證書》正本（如適用） 指定綠置居紙本申請表遞交地點： 居於公屋單位申請者：所屬屋邨辦事處／分區租約事務管理處 居於房協出租屋邨的申請者：所屬出租屋邨辦事處核實資格 持有有效《綠表資格證明書 - 祇適用於出售綠表置居計劃單位》的申請者：綠置居銷售小組 持有由房屋署簽發有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員：現居部門宿舍所屬的屋邨辦事處／分區租約事務管理處 「長者租金津貼計劃」的受惠者：九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第二層平台申請分組「長者租金津貼計劃」專責小組

綠置居2023 申請費用 申請者須一次過繳交港幣270元的申請費。 繳付申請費方法 如網上申請，申請者須以信用卡(VISA、MASTERCARD、JCB或UNIONPAY銀聯)即時繳交。 如郵寄／親身遞交申請表，申請者須以劃線支票(可由申請者或其他人簽發)或銀行本票繳交申請費250元。 支票或本票抬頭請書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者的身份證號碼及聯絡電話。如用以繳交申請費的支票／本票因任何原因未能兑現，有關申請會被自動取消。 其他付款方式如便利店付款、期票、現金、禮券、匯票及電子支票，恕不接受。申請費一經繳交，概不退還，亦不能轉讓。