連登討論區及Facebook多個群組周二（13日）瘋傳一張相片，可見一名穿着黑色吊帶性感服飾的女子在九巴駕車座開車，後方隔板掛有九巴的紅黑色制服。相片可見「仙氣女車長」樣貌年輕，吊帶服飾打扮入時，當時她的手放在軚盤上，似乎正在望路面情況，旁邊疑似是輕鐵路軌。
不少網民看後都「心心眼」，直呼「靚女揸巴士，搭車都開心啲」、「我要坐~!!」、「戀愛了」、「幾號線，一定要坐爆」、「我要投訴佢搞到我老公日日晨咁早去排隊搭巴士」；及後有網民「起底」女車長IG，發現她本身是「網紅」，大批網民隨即成為粉絲，目前在IG有逾2萬名追隨者。22歲的她在IG稱自己其中一項職業為車長，又曾發布自己駕駛九巴57M來往屯門及荔景路線的照片及動態，閒時亦熱愛駕車，原來她父親開設車房，故自己亦不時都會幫忙修車，以及直播打機及出席COSPLAY活動。亦有網民不滿女車長被起底，「咪麻煩人地啦。多啲女車長不好嗎？」、「啲人好似未見過女咁」。
回應被網民評頭品足 「打份工啫」
對於成為焦點及被大批網民評頭品足，「仙氣女車長」於IG發限時動態回應稱「打份工啫」，又指近日發高燒「體諒吓」。
九巴提醒沒乘客亦須穿整齊制服
對於有網民質疑該「仙氣女車長」駕駛巴士時沒穿上公司制服，九巴回覆表示，昨日近中午一名車長在車廠停泊巴士前往用膳後，返回車廠駕駛巴士前往巴士總站，準備開出下一班次，其間未有穿回車長制服，當時巴士上沒有乘客，其後該名車長到總站準備開出班次前，已穿回整齊制服；九巴已提醒該名車長在任何情況下駕駛本公司巴士，即使車上沒有乘客，亦必須穿著整齊制服。
早前報道指，九巴一直推廣女性友善工作環境，上月推出全港首條女車長專線69，全由女車長駕駛，並於天水圍市中心總站設立首個女車長優先使用休息室，締造女性友善工作環境，吸引更多勞動市場的女性選擇以巴士車長作為職業。