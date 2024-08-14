連登討論區及Facebook多個群組周二（13日）瘋傳一張相片，可見一名穿着黑色吊帶性感服飾的女子在九巴駕車座開車，後方隔板掛有九巴的紅黑色制服。相片可見「仙氣女車長」樣貌年輕，吊帶服飾打扮入時，當時她的手放在軚盤上，似乎正在望路面情況，旁邊疑似是輕鐵路軌。

不少網民看後都「心心眼」，直呼「靚女揸巴士，搭車都開心啲」、「我要坐~!!」、「戀愛了」、「幾號線，一定要坐爆」、「我要投訴佢搞到我老公日日晨咁早去排隊搭巴士」；及後有網民「起底」女車長IG，發現她本身是「網紅」，大批網民隨即成為粉絲，目前在IG有逾2萬名追隨者。22歲的她在IG稱自己其中一項職業為車長，又曾發布自己駕駛九巴57M來往屯門及荔景路線的照片及動態，閒時亦熱愛駕車，原來她父親開設車房，故自己亦不時都會幫忙修車，以及直播打機及出席COSPLAY活動。亦有網民不滿女車長被起底，「咪麻煩人地啦。多啲女車長不好嗎？」、「啲人好似未見過女咁」。