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2024-08-14 11:16:26

巴黎奧運｜消息：國家隊8.29訪港三日 全紅嬋維園表演「零水花」？

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港人是否可現場觀賞「新跳水皇后」全紅嬋一展「水花消失術」身手，據了解目前仍待內地當局確定來港運動員名單。(新華社)

港人是否可現場觀賞「新跳水皇后」全紅嬋一展「水花消失術」身手，據了解目前仍待內地當局確定來港運動員名單。(新華社)

剛閉幕的巴黎奧運，中國代表團獲得40金27銀24銅。對於國家隊運動員訪港事宜，消息稱特區政府已有定案，國家隊運動員將於8月29日至31日來港訪問三天，期間會在維園泳池有示範表演。港人是否可現場觀賞「新跳水皇后」全紅嬋一展「水花消失術」身手，據了解目前仍待內地當局確定來港運動員名單。

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全紅嬋 全紅嬋 全紅嬋 全紅嬋非常著緊這個毛公仔，擔憂它會不見。 全紅嬋步出機場之後，因為沒有行李車阻隔，令她被民眾東拉西扯去拍照。 全紅嬋步出機場之後，因為沒有行李車阻隔，令她被民眾東拉西扯去拍照。 全紅嬋步出機場之後，因為沒有行李車阻隔，令她被民眾東拉西扯去拍照。 全紅嬋完全寸步難行，看不到前面路面情況。 全紅嬋步出機場之後，因為沒有行李車阻隔，令她被民眾東拉西扯去拍照。 全紅嬋步出機場時，已經有不少人大叫她的名字。 全紅嬋不停收下公仔，其他人就把花束直接放上她的行李車。

傳於灣仔伊館參與奧運健兒大匯演

消息稱，特區政府已敲定國家隊於8月29日抵港，當日下午他們會先與傳媒見面。同時，香港市民可一如以往幾屆，近距離欣賞運動員風采。消息稱，運動員在8月30日會有分組訪問活動，除會到訪沙田體育學院外，也會到港島一間中學與學生做分享。晚上他們會前往灣仔伊利沙伯體育館，參與奧運健兒大匯演。

在8月31日離港前往澳門前，國家隊運動員會到伊利沙伯體育館及維園泳池，出席「內地奧運健兒展風采」表演，料屆時香港市民有望一睹國家跳水「夢之隊」的夢幻表演。

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過往幾屆奧運會後，國家隊獎牌運動員都會應邀訪問香港及澳門，出席示範表演，並與市民見面、交流。上屆東京奧運雖然正值疫情，但國家奧運健兒代表團亦訪港3日，當時有29名在東京奧運會上取得佳績的運動員和3名教練員。

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