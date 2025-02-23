網上熱話｜小食亭店主控訴小學陸運會禁止家長光顧：零售業好難做　引網民熱議

有運動場小食亭店主今日(23日)凌晨於社交平台發文，控訴有小學日前於青衣運動場舉行陸運會時，指派老師於店前巡邏，並禁止家長光顧。店主強調小食亭每逢場地有活動均須開門營業，屬康文署規定，雖然理解學校會因小朋友購買決策能力較弱而禁止學生光顧，惟不能接受老師在店舖門時妨礙家長付款，直言再發生相同事宜會報警處理。帖文引發網民熱論。

不明容許家長學生用自動售賣機

店主在帖文中指出，校方禁止學生到小食亭光顧，一直派老師在門前巡邏，更會在學生及家長付錢時出言阻止：「你買左，但隔黎個同學仔無得買，你諗下隔黎同學仔既感受喎」，卻容許其使用自動售賣機，令店方不解校方為何只單單禁止學生在小食亭購買零食飲品的理由。又表明校方若想要制止，應在場內範圍而非店家門前。