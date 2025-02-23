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2025-02-23 18:04:14

網上熱話｜小食亭店主控訴小學陸運會禁止家長光顧：零售業好難做　引網民熱議

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小學陸運會示意圖，非涉事運動場。(資料圖片)

小學陸運會示意圖，非涉事運動場。(資料圖片)

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有運動場小食亭店主今日(23日)凌晨於社交平台發文，控訴有小學日前於青衣運動場舉行陸運會時，指派老師於店前巡邏，並禁止家長光顧。店主強調小食亭每逢場地有活動均須開門營業，屬康文署規定，雖然理解學校會因小朋友購買決策能力較弱而禁止學生光顧，惟不能接受老師在店舖門時妨礙家長付款，直言再發生相同事宜會報警處理。帖文引發網民熱論。

不明容許家長學生用自動售賣機

店主在帖文中指出，校方禁止學生到小食亭光顧，一直派老師在門前巡邏，更會在學生及家長付錢時出言阻止：「你買左，但隔黎個同學仔無得買，你諗下隔黎同學仔既感受喎」，卻容許其使用自動售賣機，令店方不解校方為何只單單禁止學生在小食亭購買零食飲品的理由。又表明校方若想要制止，應在場內範圍而非店家門前。

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小食亭店主於社交平台控訴。(threads截圖) 小食亭店主於社交平台控訴。(threads截圖) 小食亭店主於社交平台控訴，網民留言回覆。(threads截圖) 小食亭店主於社交平台控訴，網民留言回覆。(threads截圖) 小食亭店主於社交平台控訴，網民留言回覆。(threads截圖) 小食亭店主於社交平台控訴，網民留言回覆。(threads截圖) 小食亭店主於社交平台控訴，網民留言回覆。(threads截圖) 小食亭店主於社交平台控訴，網民留言回覆。(threads截圖) 小食亭店主於社交平台控訴，網民留言回覆。(threads截圖)

店主︰再發生同類情況或報警

店主感嘆營業宗旨為服務市民大眾，但現時零售業「生意難做」，若再發生同類情況將會報警。網民對事件反應兩極，有人認為支持店家做法，認為校方沒有權利管理家長學生的自由，不解學生只是買零食為何有問題；有人則表示在於學校角度，運動會只是轉變了場地的學習活動，仍須遵守校方所設立的規矩及秩序，且因小朋友貪食或會不知節制，可能會導致劇烈運動後出現不良反應。

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