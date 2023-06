罕見閃電劈大廈！ 屯門和田邨中層單位遭雷擊 石屎掉落 戶主受驚幸無人受傷

女住戶:全屋彷彿在移動

本報事後到訪涉事單位,發現外牆有一處因被擊中而掉落石屎,屋內則未見受損。尼泊爾籍女戶主Gurung Preeti憶述,事發時正在主人房為就讀小學的幼女梳頭準備上學,詎料突聽到巨響和看見黃色閃光,直言「聲音很嚇人」(the sound was scary),頓時感到危險和非常害怕,又形容當時「全屋彷彿在移動」(the whole house is like moving),女兒事後亦不敢再進入房間,幸事件中無人受傷。她又指,大廈保安稍後時間上門了解事件和拍照紀錄。

天文台表示,受廣東內陸南移的強雷雨區影響,在凌晨3時15分至早上9時55分發出雷暴警告,其間在香港境內錄得逾1萬次雲對地閃電,當中新界西佔逾2,700次。