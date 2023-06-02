罕見閃電劈大廈！ 屯門和田邨中層單位遭雷擊 石屎掉落 戶主受驚幸無人受傷

屯門有公屋昨早發生罕見意外！本港昨早上天氣不穩，部分地區有雨和雷電交加，和田邨和喜樓一個中層單位早上近7時更1秒內三度遭閃電擊中，頓時冒出火光，事後外牆亦發現有石屎掉落。女戶主憶述當時突聽到巨響和見到黃色閃光，感到危險和非常害怕，形容當時「全屋彷彿在移動」，幸無人受傷。有工程師形容，大廈裝有「避雷針」不代表整幢樓皆不會被閃電擊中；有物理學家也認為雷電劈中大廈機會較小，惟涉及隨機因素無法估計。

本港受熱帶風暴瑪娃影響，近日天氣酷熱和不穩，天文台昨早上一度發出黃色暴雨警告及雷暴警告。在雷暴警告生效期間的早上約6時50分，和田邨和喜樓一個中層單位突遭到閃電三度擊中，單位一度冒出火光。有網民剛巧拍攝到事發一刻，她指在擊中單位前．已兩度閃電擊中和田邨後山，豈料隨手試拍片便錄得驚險一刻。

女住戶：全屋彷彿在移動 本報事後到訪涉事單位，發現外牆有一處因被擊中而掉落石屎，屋內則未見受損。尼泊爾籍女戶主Gurung Preeti憶述，事發時正在主人房為就讀小學的幼女梳頭準備上學，詎料突聽到巨響和看見黃色閃光，直言「聲音很嚇人」(the sound was scary)，頓時感到危險和非常害怕，又形容當時「全屋彷彿在移動」(the whole house is like moving)，女兒事後亦不敢再進入房間，幸事件中無人受傷。她又指，大廈保安稍後時間上門了解事件和拍照紀錄。 天文台表示，受廣東內陸南移的強雷雨區影響，在凌晨3時15分至早上9時55分發出雷暴警告，其間在香港境內錄得逾1萬次雲對地閃電，當中新界西佔逾2,700次。