美食博覽開鑼 擲飛鏢贏鮑魚 市民稱產品價格「 買多咗唔怕」

一連五日的美食博覽今日正式開始，有參展商舉辦比賽，以「鮑魚飛鏢」方式送數百罐鮑魚，限時內擲出最高分就可贏走500罐鮑魚。勝出的盧先生表示「前日之前」已經到場排隊，稱自己「排到天昏地暗」；如今贏得多罐鮑魚盧先生表示非常開心，但他亦強調，「是否勝出也不重要，最重要是我們老人家何時都充滿活力」。

一年一度的美食盛事「美食博覽」今日在會展開鑼，活動成功吸引大批市民及旅客到場購物；其中有市民通宵排隊只為得到一蚊搶鮑魚活動資格，笑言「排到天昏地暗」。 場內不同展商均推出優惠。有市民表示，今屆美食博覽商品價格合宜，「 買多咗唔怕」，亦稱或會重返展會「補貨」；而參展商則表示，活動首日人流與去年相約，但市民消費力有所提升，估計今年銷情或可比去年升兩成。

市民稱 價格合宜

即使不搶一蚊產品，同樣亦可在埸內搵到心頭好。市民徐先生與妻子一同在美食博覽逛了約三小時，期間花費了逾三千元買了多樣產品，如 「入場目標」月餅便花了2千多元，另外他們亦買了鮑魚等產品。徐先生表示，今年人流不多行起來非常舒適；他提到自己入場前沒有任何金錢預算， 除了一定買月餅，其他「打算睇啱就買 」。

至於場內產品價格方面，他坦言，「 感覺上折扣無舊年咁多，但送嘅嘢依然係吸引同唔少」因此亦令他願意在活動中多多消費。被問到會否再來美食博覽，徐先生指，美食博覽集齊了各式各樣的商品，如有需要會再在活動最後一天到訪購物。

另一位市民林先生亦陪同妻子來到美食博覽。他笑言，「 今次係兩夫婦第一次一齊嚟」，並打算物色嬰兒用品，故他亦比往年買多了東西，如花費逾千元酒、300元買啤酒、杯麵福袋等合計逾千元產品。他認為，今年產品價格合宜，「 叫做買多啲都唔怕」，且不小商品「買完先知有折扣」。另方面，他亦認為活動首日人流不算多，買好多嘢都唔使排隊，故體驗令人滿意。

市民劉先生則以場內的水果為目標，並花費了2千多元購買了提子哈密瓜等與家人分別；除此之外他亦買了杯麵福袋並和女兒花費400多元購買熟食。他和女兒不約而同地認為，今年產品的價格較去年略高，「 拖拉車舊年賣150蚊， 今年賣180蚊。」，但他亦認同今年人流較去年少。劉先生又提到，今年或會再次到訪美食博覽，以「補充食曬嘅嘢」。