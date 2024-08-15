美食博覽2024（美食節2024）今日（8月15日）正式開鑼！同場亦有美與健生活博覽、美食商貿博覽、家電．家居．博覽及香港國際茶展，五大展覽共有1,860家展商。即睇以下必掃優惠美食及門票價錢等資訊！
自助餐優惠｜多間人氣酒店自助餐1折開售！逸東酒店人均$132任食生蠔(附開賣時間表)
美食博覽2024｜$1優惠美食一覽
$1鹽焗雞 （五豐行 攤位1C-A02）
美食博覽首日8月15日頭20名客人可以$1購買一隻雞。
$1玩遊戲送500罐鮑魚（安記攤位：1D-C10）
遊戲只限首日頭9位在場外排隊購票進場的人士，參加者限時30秒內擲出最高分為優勝組別，即可獲500罐即食溏心鮑魚系列；每名參加者最少可獲得50罐鮑魚。
$1罐紅燒鮑魚（鮑魚王攤位：1B-C17）
只要購買任何產品均可以$1換購精裝紅燒鮑魚一罐。每日限定30罐,每日12nn及6pm時段換購,每人限買一罐。
$1原隻德國瑞士汁鹹豬手（天饌攤位：1A-B06）
優惠只限首日限量20包，同場亦推$1澳洲直送大鮑翅。
$1檳城蝦湯／滋潤燉湯（Landale’s攤位：3B-D02）
每日下午1點及7點優惠時段，以港幣 $1試食價發售指定產品（該時段公佈產品名稱），每日各時段限售10位名額。
$1全球首創無骨脆肉鯇魚片（鱻攤位：1B-A22）
每日發售$1精選產品，輪流推出無骨脆肉鯇魚片、無骨黑魚片、順德濃湯魚腐、順德鯪魚球及重慶麻辣水煮魚醬，每日限量100份。
$1 D24榴槤噹噹（帝一榴攤位：1A-B20）
從馬來西亞直送，每日特價限量供應20份。
消暑｜體感超過40度？！整合5大實用消暑方法 輕鬆渡過高溫夏季！
美食博覽2024｜星級月餅
鼎爺傳統月餅（鼎爺廚房攤位：3D,B09)
首次推出流心奶黃月餅($288盒)、金腿伍仁月餅($388盒)及雙黃白蓮蓉月餅（$288盒），同場亦賣盆菜。
謝霆鋒芋泥麻糬月餅禮盒 （遠大貿易攤位1AC02）
謝霆鋒有份研發月餅，共三款禮盒，其中一款有芋泥啵啵扁桃仁月餅、芒果椰椰麻糬月餅。
電腦節2024｜一文睇清會場優惠及特價產品 必搶$1軚盤、$20 WiFi 7路由器（多圖）
美食博覽2024｜新穎美食一覽
開心果黑松露Gelato $55，$100/2杯 （Great (HK) Investment Company攤位：尊貴美食區3B-D01）
意大利松露品牌 Boscovivo與本地手工雪糕廠 Igloo 聯乘推出開心果黑松露 Gelato。
夏威夷果仁黑毛豬月餅（2件裝）旱鳥優惠價$98，月滿禮盒（8件裝）旱鳥優惠價$268（老餅新年青攤位：3BE09）
花膠原$588 1盒8支（萬順昌攤位：1A-A06）
養身美肌科研花膠飲，香港研究，台灣製造。
鬼節｜農曆七月十四唔想遇到「朋友」 小紅帽教你避開理工大學、太古廣場等10大禁忌禁地
美食博覽2024｜日系美食一覽
- 日本酥皮鯛魚燒$45兩件（金京發展1A-B11）
- 東京過百年歷史足立米餅 （東西概念3B-F02）
- 日本米芝蓮星級天婦羅主廚御用太白胡麻油（KITI company 3C -D02）
- 益力多LTｘ不要對我尖叫特飲 $25支（香港益力多乳品有限公司1B-C28）
中秋節2024｜中秋月餅推介合集！48折早鳥優惠 望月/大家樂/榴槤冰皮/開心果流心月餅
2024美食博覽日期及時間
美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽：8月15日至 18 日上午 10 時至晚上10時；8月19日上午10時至下午6時
美食商貿博覽、香港國際茶展： 8月15 日至16日（星期四至星期五）上午 10 時至下午 6 時，開放予貿易買家； 8 月 17 日（星期六）上午 10 時至下午 5 時；開放予公眾
美食博覽地點：香港會議展覽中心
美食博覽2024門票價錢
＊美食博覽公眾館、美與健生活博覽、家電．家居．博覽 2024 門票每位$30 （如參觀同日尊貴美食區需另付 $10）
＊美食博覽公眾館及尊貴美食區、美與健生活博覽、家電．家居．博覽 2024
8月1至14日預售套票：每位$36；8月15至19日即日套票每位$40（全線 7-Eleven 及 Circle K 預售及即日套票均為每位$36）
備註：
＊公眾人士使用 2024 年 8 月 17 日之門票及套票可於當日參觀美食商貿博覽及香港國際茶展。
＊「上午進場票」優惠：8 月 15、16 及 19 日（星期四、五及一），中午 12 時前入場，只需$ 10。
＊「晚間進場票」優惠：8月15、16、17 及18日（星期四至星期日）晚上6時後入場，只需$10。
＊傷健人士票價：$10（可追加票價$10參觀同日「尊貴美食區」）