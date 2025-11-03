義工伴照顧者展台灣之旅 殘障兒童搭飛機外遊圓夢

對一般人而言，在身心疲倦的時候，去旅行無疑舒暢助減壓，但對於殘疾兒童家庭來說，出遠門有可能是擔憂加壓。有慈善基金及義工團隊合辦計劃，資助來自低收入家庭的殘障兒童、特殊教育需要(SEN)學生及唐氏綜合症孩子，連同其照顧者，實現首次帶孩子搭飛機到台灣開展四日三夜的旅程。計劃不僅讓兒童體驗外遊的樂趣，亦讓作為照顧者的家長獲一絲喘息。有曾參與活動的照顧者表示，當地娛樂設施對待殘疾人士配套良好，加上隨隊有醫療團隊照顧，自己也可以放心一點，感覺很難得。

要與殘疾人士或有特殊教育需要的學童出遠門，除須面對行動不便等問題外，顧慮孩子的心理和情緒亦是一大課題；如須使用輪椅的兒童要在一般乘客上機前預先登機；而一些聲音、嘈雜陌生的環境也可以引發孩子激烈的反應，更不用說到了外地還要尋找適合的交通工具，對於低收入家人來說幾乎是「不可能任務」。患有腦癱症的姊妹梁藹寧及梁藹瑩兩年前曾參加「夢飛行」活動，父母同行之餘亦加上兩名義工配對隨行，梁氏夫婦卻指，旅程之初確感不放心；直至到埗當晚在夜市漫步，兩姊妹由義工推著輪椅同行，能在陌生環境中與不熟悉的人共處，有感她們完成一大挑戰，也是一個珍貴的成長經歷。

一家四口首嘗同玩旋轉木馬 梁母補充，旅程中最深刻的一刻，是一家人到主題樂園遊玩。她提到，過去在香港也曾帶姊妹嘗試一些低風險的機動遊戲，如旋轉木馬、咖啡杯等，但香港的設施通常只有一個輪椅位，而且只能將整張輪椅推上指定位置鎖好。每次只能讓姊妹其中一人先玩一轉，另一人則等候再玩下一轉，姊妹不但無法離開輪椅，也無法同時參與，變成「各自玩」。但台灣的設施容許姊妹離開輪椅，坐在遊戲座位上，由家人在旁照顧。這次旅程，是一家四口首次可以同時一起坐上旋轉木馬。

隨行的義工Tracy表示，計劃的初衷，是希望照顧者能安心投入旅程，因此在出發前，義工已主動與家庭建立關係與信任。談及旅程中最大的挑戰，她透露是兩姊妹需要定時抽痰，而抽痰只能由有經驗的父母進行。她的角色，是細心觀察兩姊妹是否出現需要抽痰的反應與表徵，並適時提醒梁先生與梁太太，讓他們在其他時間能夠稍作放鬆與安心。

周志昌