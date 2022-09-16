臨時疫苗通行證｜周六起12歲或以上人士入境須打兩劑疫苗

政府今日(16日)公布，考慮到本港以外地區已廣泛接種新冠疫苗，加上本港「疫苗通行證」要求將進一步加強，明日(17日)起修訂對所有來港人士適用的「臨時疫苗通行證」，要求他們至少接種兩劑疫苗。

9月17日凌晨零時起實施的安排

抵港人士獲發「臨時疫苗通行證」的疫苗接種要求將會劃一：

政府發言人表示，「臨時疫苗通行證」安排適用於所有抵港人士，包括香港居民及非香港居民，以及從內地、澳門、台灣及海外地區抵港人士。「臨時疫苗通行證」旨在為抵港人士提供過渡期，讓他們在抵港後接種疫苗以滿足「疫苗通行證」的接種要求，並便利短暫停留香港的人士進入『疫苗通行證』適用處所。我們呼籲合資格的抵港人士，他們如有意在香港停留較長時間，便應在抵港後盡早按「疫苗通行證」的接種要求，在本港提供新冠疫苗接種的地點接種所需劑量的疫苗，以及早得到疫苗保護，並在「臨時疫苗通行證」失效後可繼續進入「疫苗通行證」適用的處所。