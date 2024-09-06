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2024-09-06 15:35:00

舒適堡結業｜全線關閉待「重整業務」　網傳與Square Fitness合併惟已否認｜結業潮 (更新)

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舒適堡宣布9.6起暫時全線結業，稱待「重整業務」。(網上圖片)

舒適堡宣布9.6起暫時全線結業，稱待「重整業務」。(網上圖片)

本港大型美容健身中心舒適堡（Physical），繼日前被指欠供300萬MPF強積金，以及創辦人「連環賣產」套現後，公司周五（9月6日）正式宣布暫時全線結業，並稱待「重整業務」。目前舒適堡官網已關閉。

【9月6日　15:35更新】此外，有人於社交平台群組發帖，指有內幕消息稱，舒適堡將會與另一間健身公司Square Fitness「全面戰略合併」。

但Square Fitness回覆本地傳媒查詢時表示，消息不是屬實，網上傳言為「純粹惡意攻擊」，會保留追究權利。

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舒適堡：暫時全線結業

據舒適堡公告指出，自4年新冠疫情過後，雖然香港經濟環境逐漸改善，但若干分店的業主仍維持高金租金，故舒適堡將於2024年9月6日暫時全線結業，以待重整業務。

公司又指，新投資者承諾繼續為「舒適堡」的客戶免費提供餘下所有 健身卡、私人教練課堂及美容療程服務，並稱達成共識後，有關分店將即時重間為客戶提供服務。

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舒適堡宣布9.6起暫時全線結業，稱待「重整業務」。(網上圖片)

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舒適堡三個月內連執兩分店

舒適堡近日部分分店張貼告示，指樂富廣場分店因租約期滿，將營業至2024年9月30日，而近年擴充迅速的24/7 FITNESS，有指將會頂替該舖位開設新分店；至於觀塘晉寧中心的瑜伽健身分店，則營運至8月4日為止現已結業，東九龍區的Physical分店僅剩新蒲崗分店。

目前舒適堡尚有14間分店，公告意味全數結業，而該數亦較高峰期時的25間分店減少四成分店。

 

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