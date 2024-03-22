華富邨重建｜承載戰後香港經濟起飛歷史　古蹟辦不擬評級僅倡保留標誌物件

屹立南區最南逾半世紀的華富邨料3年後開始清拆，公屋豪宅傳奇將成歷史。香港大學研究團隊實地考察華富邨8年，指華富邨依山而建、戶戶望海的布局，是對當年入住這個偏僻的新小鎮的補償，而屋邨使用簡潔的現代主義設計，讓居民自行構建社區，同時增加歸屬感，華富邨更承載了戰後經濟起飛的香港故事。團隊認為談保育是「缺一不可」，「如果華富邨喺英國，佢肯定保育，佢係最大型嘅現代主義建築，佢冇可能拆」，但在寸金呎土的香港，清拆是殘酷不過的現實，只能為屋邨做完整紀錄。 【華富邨再見．不再見系列之五】專題組記者：林穎嫺 ▼泳棚旁有居民自設的「神象山」▼

自發建立社區建鄰里關係 港大研究團隊負責人黃培烽表示，華富邨屬現代主義建築，為降低建設成本和縮短施工期，除了單位近乎不設間格外，大部分公用空間均無指定用途，讓居民「用我嘅方式生活」，舊式公屋並無清晰管理，默許居民自由發揮，慢慢演化為華富邨獨有的「社區營造」(place-making)，增加居民歸屬感，亦維繫鄰里關係，現時「過咗少少火位」的管理，上述特色均屬違規，令屋邨成為「大家住完就走，淨係住個地方。」 另一名研究負責人、港大建築學院園境建築學部高級講師麥詠詩補充說，團隊翻查華富邨的圖則，發現設計時已劃定公用走廊作為騎樓通道(balcony access)，令住宅單位可進一步伸延，與社區連結，加強住戶「主人翁」意識，惟現時樓宇密度大增，加上社會氛圍有別，新公屋的住戶甚少打開門口，令走廊難再「真共用」。

華富道「秘道」增歸屬感 麥詠詩續指，四通八達的華富道亦定義了華富邨的布局，除了可以駁通上邨和下邨，連接到瀑布灣道的分叉口，亦將屋邨分成不同層次(layer)，以建構商舖、社區設施和住宅樓宇，除了每次落街也會連結到社區，居民亦從中發掘到如「秘道」般的捷徑，以避免風吹雨打，亦令他們自覺與街外人有別，進一步加強其身份認同，並非現時電梯和天橋之城能做得到。 在研究團隊眼中，要保育的並非個別建築特點，而是整條邨合共25座樓宇的布局，黃培烽解釋，華富邨的建築並不獨特，不少特點亦見於其他早期公屋，該邨卻是首個因地勢不均而採用首個雙塔式設計樓宇，由華富邨的斜坡展示設計的原由和特點，配合舊長型公屋高低有致，令大部分住戶可望海，故不可能只保育一兩幢樓宇，「佢要成個landscape(景觀)保育，唔係淨係保存一幢樓，而係成個環境話到畀我哋聽，點解當年會出現幢樓，喺我嘅立場就係如果佢淨係得嗰幾幢樓，而下面所有嘢變晒，其實係冇意思。」