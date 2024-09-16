葉劉再派中秋旗袍「福利圖」　網民：靚過《花樣年華》張曼玉｜Ray Online

明天(17日)就係中秋佳節啦！被網民讚為「港大美女」嘅新民黨主席葉劉淑儀，今日(16日)再喺社交平台上發布咗中秋旗袍Look嘅「福利圖」，結果俾網民讚到飛起，話佢靚過電影《花樣年華》入面嘅張曼玉喎。

74歲嘅葉劉淑儀繼續保持年輕嘅心態，繼昨日發佈咗一身淺紫色、手持燈籠嘅旗袍「福利圖」之後，今日又上載咗另一張節日祝賀相。相片入面，葉劉著住一件印有用綠色花點綴嘅旗袍，站喺溫暖色調嘅化妝鏡前，感覺好溫暖，節日氣氛好濃厚。雖然佢今次只露出標誌性小腿，但都無阻網民對佢嘅讚賞。

葉劉喺帖文中提到，相傳「迎月」係古代開始祭月嘅日子，而喺香港仲多咗一層意義：今日係被列入「國家級非物質文化遺產」嘅大坑舞火龍開始嘅日子。她話呢項盛事一連三日舉行，每年都吸引咗大量市民同遊客一齊觀賞，仲呼籲想感受呢種獨特文化同熱鬧氣氛嘅朋友，唔好錯過大坑舞火龍呀！

「港姐冠軍應該係你」

不少網民留言讚美葉太，有網民大讚「葉太好靚」、「港姐冠軍應該係你」，仲有網友話「靚過《花樣年華》入面嘅張曼玉」、「我鍾意呢張，燈光柔和感覺好溫馨」。短短幾個鐘，Facebook帖文就吸引咗超過400個讚好，而喺另一個社交平台Instagram上，更加吸引咗超過1,800個讚好，真係好受歡迎呀！