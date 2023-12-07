袁國勇倡加強入境旅客篩查　防止新病毒傳入

內地近期爆發肺炎支原體感染個案，再次惹來外防病毒流入關注。港大微生物學系講座教授袁國勇今(7日)在電台表示，現時香港在外防輸入方面仍有改善空間，認為本港要在下一次疫情大流行前，加強入境旅客篩查，防止新病毒在本港傳播。

袁國勇表示，本港目前在外防輸入方面可能未做到最好，現時每天都有旅客入境，每天都找到有人發燒，如何在最短時間找到究竟對方因為甚麼病毒或病菌令他發燒。他反問若找不到原因，有沒有用深度基因排序去找對方會否有新病毒，認為這方面應該今日起開始做，因為不知明日會否已經有新發性傳染病進入香港，強調不知道對方為何發燒，但仍由他進入香港是很大問題的。