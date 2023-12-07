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本地
2023-12-07 11:05:46

袁國勇倡加強入境旅客篩查　防止新病毒傳入

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袁國勇建議加強入境旅客檢測，防止新病毒傳入。(資料圖片)

袁國勇建議加強入境旅客檢測，防止新病毒傳入。(資料圖片)

內地近期爆發肺炎支原體感染個，再次惹來外防病毒流入關注。港大微生物學系講座教授袁國勇今(7日)在電台表示，現時香港在外防輸入方面仍有改善空間，認為本港要在下一次疫情大流行前，加強入境旅客篩查，防止新病毒在本港傳播。

袁國勇表示，本港目前在外防輸入方面可能未做到最好，現時每天都有旅客入境，每天都找到有人發燒，如何在最短時間找到究竟對方因為甚麼病毒或病菌令他發燒。他反問若找不到原因，有沒有用深度基因排序去找對方會否有新病毒，認為這方面應該今日起開始做，因為不知明日會否已經有新發性傳染病進入香港，強調不知道對方為何發燒，但仍由他進入香港是很大問題的。

知道疫情大流行一定會再來」

他說：「他有發燒或者說自己呼吸辛苦、咳嗽非常嚴重才要篩查，每天香港據我了解在機場這樣病例只有10個、最多30個，影響一點也不大，但你不做有一天會出事，你不知說甚麼時候疫情大流行會再來，但我知道它一定會再來。」

另外，袁國勇亦聯同港大臨牀醫學學院內科學系講座教授孔繁毅，以及另外兩名學者在報章撰文，就香港未來應對疫情提出建議。文章指，無人知道大疫症何時再臨，可能是10年、明年甚或明天，外防輸入的工作應該由現時開始，建議在非疫情期間，亦要嚴格篩查發熱或生病的入境旅客，在各邊境口岸準備好檢測設施，用鼻咽拭子篩檢發燒入境旅客，並成為常規做法，特別是對於來自非洲和中東等疫情爆發熱點的旅客，因當地經常出現伊波拉和中東呼吸綜合症疫情。

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