食物安全中心首次評估香港市民從膳食攝入高氯酸鹽的總體情況。結果顯示，本港整體成年人口和較年輕群組每日從膳食攝入高氯酸鹽的分量，均遠低於國際組織或機構訂立的相關健康參考值，不會對健康構成影響。

高氯酸鹽在環境中天然存在，也是人類活動所產生的環境污染物。不同種類食物，包括蔬菜、水果、奶類及乳類製品，均含有高氯酸鹽。高氯酸鹽在實驗動物身上的急性口服毒性低，而國際癌症研究機構也沒有把高氯酸鹽列為致癌物。攝入過量高氯酸鹽可減少甲狀腺對碘化物的攝取，影響甲狀腺功能，引致甲狀腺功能減退。高氯酸鹽早年曾受外地關注，為評估本港情況並估算本地人口對高氯酸鹽的膳食攝入量，中心選定高氯酸鹽為第二次總膳食研究的檢測項目之一。