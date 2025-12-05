熱門搜尋:
2025-12-05 15:50:00

評估稱港人攝入高氯酸鹽分量遠低於參考值　食安中心稱不影響健康

本港整體成年人口和較年輕群組每日從膳食攝入高氯酸鹽的分量，均遠低於國際組織或機構訂立的相關健康參考值。（港台圖片）

食物安全中心首次評估香港市民從膳食攝入高氯酸鹽的總體情況。結果顯示，本港整體成年人口和較年輕群組每日從膳食攝入高氯酸鹽的分量，均遠低於國際組織或機構訂立的相關健康參考值，不會對健康構成影響。

高氯酸鹽在環境中天然存在，也是人類活動所產生的環境污染物。不同種類食物，包括蔬菜、水果、奶類及乳類製品，均含有高氯酸鹽。高氯酸鹽在實驗動物身上的急性口服毒性低，而國際癌症研究機構也沒有把高氯酸鹽列為致癌物。攝入過量高氯酸鹽可減少甲狀腺對碘化物的攝取，影響甲狀腺功能，引致甲狀腺功能減退。高氯酸鹽早年曾受外地關注，為評估本港情況並估算本地人口對高氯酸鹽的膳食攝入量，中心選定高氯酸鹽為第二次總膳食研究的檢測項目之一。

南瓜平均含高氯酸鹽量最高

這次研究共檢測187種食物，其中144種檢出高氯酸鹽。當中南瓜的高氯酸鹽平均含量最高，其次是莧菜和芫茜。綜合檢測結果及港人的食物消費量資料，攝入量一般和攝入量高的成年人和較年輕群組每日從膳食攝入高氯酸鹽的分量，均低於聯合國糧食及農業組織或世界衞生組織食品添加劑為高氯酸鹽暫定最高每日可容忍攝入量的百分之五。

中心發言人說，市民宜遵從基本的健康飲食建議，保持均衡多元飲食，以減低因偏食而攝入某些污染物，包括高氯酸鹽的風險。

原文刊登於 香港電台

