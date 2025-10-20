調查揭家長子女齊陷手機依賴 學童平均9歲有手機 組織倡推遲子女14歲擁手機

智能手機已成為現代人不可或缺的必需品，但過早擁有手機並建立社交帳號，卻有可能讓兒童沉迷玩手機，甚至增加其接觸到不懷好意陌生人的危機，對心智未成熟和沒有足夠定力的兒童構成巨大風險。有家長組織就學童使用手機的問題進行調查，發現本港兒童首次擁有智能手機的平均年齡僅為9歲；而25%受訪家長表示其孩子曾在網上被陌生人聯繫，更有12%接觸過不當成人內容；惟調查同時發現，家長自身亦難以擺脫對手機依賴。該組織倡議，家長最好等到孩子14歲才給予手機，16歲才開放使用社交媒體。

由家長發起的非牟利組織「Look Up Hong Kong」，對651名子女為6至16歲就讀小學或中學學童的家長，分別來自公立學校(74%)，私立國際或直資學校(14%)及國際學校(12%)，進行調查。結果顯示，逾70%中小學童擁有智能手機，6至10歲佔52%，14歲以上高達98%；而受訪者家中兒童平均首次擁有智能手機的年齡只有9歲，遠早於家長預期的13至14歲。值得留意的是，25%兒童曾在網上被陌生人聯繫，12%接觸過不當成人內容，男孩比例為女孩近兩倍。組織提醒，上述這些數字更有可能被低估，令孩子的網上安全威脅、健康風險及學業成績與成癮問題成為家長眼下最急切擔憂；又以網上安全問題為重中之重，包括擔心孩子或會遭受網絡霸凌、焦慮、憂鬱和接收不當內容等。

另有28%家長認為智能手機與社交媒體危害孩子的社交關係，逾八成家長表示曾因手機使用問題與子女發生衝突。普遍家長認為對孩子身心健康構成最大威脅的社交媒體平台，以次排序為：抖音、YouTube、Instagram、WhatsApp及小紅書；而本港兒童最常用的五大社交媒體平台則為Instagram、YouTube、WhatsApp、抖音和微信。其中以Instagram最受初中生歡迎，小學生則最愛用YouTube。逾45%兒童平均每天花2小時甚至更長時間使用手機，包括初小學生25%及初中學生63%；34%每周只有一次或完全沒有進行校外戶外活動。

