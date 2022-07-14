調查: 疫情下 逾半受訪者體重增加

政府於第五波疫情期間實施不同社交距離措施，其中包括關閉健身房，嚴重打亂港人的運動習慣，甚至出現「疫情肥」！有調查發現，在體育處所及健身室被停業期間，超過一半（52.7%）的受訪者體重有所增加 ，上述受訪者中近3成人(28.1%)的體重至少增加了6磅。

亞洲運動及體適能專業學院（AASFP)於上月20日至28日期間訪問了700多名運動愛好者，了解大眾在第5波疫情時，運動處所及健身室停止運作期間的身體狀況和運動形態。研究結果顯示，有36.8%受訪者以「居家健身」的方式保持運動，亦有人選擇跑步（12%）及行山（11.3%）等戶外活動。但同時有26.8%的受訪者稱沒有代替方案，第五波疫情期間運動量大減。

近八成受訪者感體能下滑

亞洲運動及體適能專業學院行政總裁兼註冊物理治療師周錦浩表示，疫情下運動量大減除了會令體重增加外，亦會出現肌肉流失、體能下降等問題。他指出，有78.5%受訪者感覺到自己的體能或健康情況有所下滑；上述受訪者中更有47.9%認為自己的體能或健康狀況下降了至少三成，亦有16%受訪者稱，體重或因肌肉流失而下降。

至於體育場所及健身室重開後，超過一半(55.1%)受訪者表示，較傾向選擇24小時健身中心，遠高於不是24小時的傳統連鎖健身室（10.5%）。近6成人（59.2%）表示是因為可自由選擇人流較少的時段做運動，另有4成人（40.5%）因為工作及生活需要，只能晚上、深夜或凌晨時份運動。

近日確診數字有上升趨勢，被問到會否擔心健身房再度被關閉，24/7 Fitness董事及行政總裁黃靜怡坦言有這方面憂慮。但她指已做齊防疫措施，有信心能應付疫情再襲。