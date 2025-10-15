調查︰逾四成壓力爆煲 學生焦慮指數創5年新高

漫長暑假結束，學生重新適應有規律校園生活。有調查發現，受訪學生壓力指數平均為5.9分略低與去年，但42.6%新學年的壓力指數屬偏高水平，自評達7至10分；近三成學生有輕度至嚴重程度的焦慮，焦慮指數平均為25.4分，創5年新高。逾半受訪學生不傾向「開口向人求助」，負責調查的青協建議，校方宜主動了解學生的精神健康需要，進行學生精神健康篩查，家長亦要關心子女校園適應情況。

青協輔導服務於9月訪問5,551名中一至中六學生，結果顥示，滿分10分，受訪學生壓力指數平均為5.9分，略低與去年(6.1分)。42.6%於新學年的壓力指數屬偏高水平，自評達7至10分；27.8%有輕度至嚴重程度的焦慮，焦慮指數平均為25.4分，較該會於2022年(24.9分)及2020年(24.1分)高。