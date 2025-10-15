調查︰逾四成壓力爆煲 學生焦慮指數創5年新高

漫長暑假結束，學生重新適應有規律校園生活。有調查發現，受訪學生壓力指數平均為5.9分略低與去年，但42.6%新學年的壓力指數屬偏高水平，自評達7至10分；近三成學生有輕度至嚴重程度的焦慮，焦慮指數平均為25.4分，創5年新高。逾半受訪學生不傾向「開口向人求助」，負責調查的青協建議，校方宜主動了解學生的精神健康需要，進行學生精神健康篩查，家長亦要關心子女校園適應情況。
青協輔導服務於9月訪問5,551名中一至中六學生，結果顥示，滿分10分，受訪學生壓力指數平均為5.9分，略低與去年(6.1分)。42.6%於新學年的壓力指數屬偏高水平，自評達7至10分；27.8%有輕度至嚴重程度的焦慮，焦慮指數平均為25.4分，較該會於2022年(24.9分)及2020年(24.1分)高。
根據焦慮自評量表結果，受訪學生最常的焦慮徵狀，包括83.4%曾出現「比平常容易緊張和著急」，73%曾出現「容易心裡煩亂或驚恐」和66.9%曾「感覺容易衰弱和疲乏」。學生對「開口向人求助」的意願普遍偏低，
59.5%僅偶爾或從不求助，當中14.1%坦言從不求助。65.4%人未曾向如社工、少年中心或情緒輔導熱線等人士或機構求助。調查又發現，學生最感擔憂首三位依次為「成績退步」(43.0%)、「學習動力低」(36.7%)及「功課/考測繁重」(34.8%)。
青協督導主任陳英杰表示，學生須多留意自己的身心狀態，如運用情緒日誌紀錄徵狀。若然焦慮症狀越見頻繁，甚至出生理症狀如心悸、頭痛、失眠，持續一個月或以上，應尋求專業協助；校方宜主動了解學生的精神健康需要，進行學生精神健康篩查；家長避免聚焦討論成績話題，可以多了解子女的情緒及人際關係。