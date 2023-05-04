警隊放寬入職要求「搶人才」 身高體重不拘 筆試等同DSE中英合格 陳振英：智商更重要

警隊近年招聘數字未能達標，為搶人才，警方昨宣布，明日(5日)起放寬警員、見習督察及輔警警員的入職要求，包括取消最低身高及體重要求，如投考男警身高無需163厘米；又增設中英文筆試，讓沒有中學文憑試中、英文科合格或同等學歷人士應試等。立法會議員表示，放寬要求不代表對警務人員的要求下降，相信警隊會做好把關。監警會副主席陳振英就認為，騙案是近年主要罪案，警員在智能、科技上應用上更重要。

資料顯示，警隊有超過5,000個職位空缺，警方於剛過去的2022至23年度，取錄554名警員及165名督察，較前一年度回升，但仍未回復至2019年前的水平。警方表示，為提升招聘效率及保持競爭力，將於明日起放寬入職要求(見表)，包括取消投考警員、見習督察及輔警的最低身高及體重要求，與其他紀律部隊看齊。投考者亦可戴眼鏡，或隱形眼鏡做視力測試，取消以往不戴矯視工具驗眼的要求。

另外增設「警員中、英文筆試」，包括中文運用和英文運用兩份試卷，以中學文憑試第2級為基準，為投考者提供另外一個符合語文能力要求的途徑。至於男女的體能測試和手握肌力測試等標準維持不變。目前警員起薪點為26,845元，督察的起薪點則由48,255元至51,455元，視乎學歷而定。

為了加快招募人手，警方去年4月1日已修改投考要求，毋須在港居住至少7年，只須為香港特區政府永久性居民便合資格。警方表示，警隊不時檢視招募政策，保持在人力資源市場的競爭力。有市民得悉消息後，昨到灣仔警察招募中心了解；有人表示，以前曾打算投考，但文憑試成績成了障礙，現在放寬後會考慮鍛煉體能投考。亦有市民認為警員的薪酬福利合理，考慮投考。