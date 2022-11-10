警首破本地釣魚信息犯罪集團　拘8人涉款270萬元

網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信及總督察鄧國軒分別交代案情，指警方8月起發現有本地釣魚信息犯罪集團，發出大量短信，訛稱是快遞公司派送失敗，向受害人提供超連結，當受害人登入超連結後，犯罪集團會假冒快遞公司網站，要求受害人提供信用卡號碼繳交6元手續費，並輸入一次性密碼，當受害人輸入個人資料及密碼後，騙徒會利用所得資料，將信用卡捆綁在電子錢包，繼而安排車手用信用卡消費，將贓物轉售圖利，最大的一宗騙案金額涉及12萬。

警方今日(10日)表示，首次搗破在本地營運釣魚信息發放中心的犯罪集團，在8月至11月間，涉及183宗釣魚訊息騙案，金額超過270萬元，行動中拘捕8名男子，包括集團主腦及骨幹成員，年齡介乎17至44歲，涉嫌「串謀詐騙」及「販運危險藥物」罪。

申請逾 300張 電話卡 利用「貓池」發放逾百萬釣魚訊息

警方指，今次是首次搗破本地犯罪集團，營運釣魚信息發放中心，該犯罪集團透過非法獲取個人資料，申請超過300張電話卡，再利用俗稱「貓池」的電話數據機裝置，在短時間內發放超過100萬個釣魚訊息，當中有電話卡在短短3小時內，發出逾7,000個短訊，以誘使受害人上當。

網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌補充，該集團以香港為基地，犯案手法成熟，分工仔細，不停轉換窩藏地點，每次犯罪中獲500元至1,000元報酬，警方在行動中搗破旺角、銅鑼灣、筲箕灣、荃灣及葵涌酒店及住宅單位，並檢獲涉案的「貓池」裝置、3部電腦及25部手提電話，同時檢獲市值約18萬元的氯胺酮，並在主腦身上起回19萬元現金，現時被捕8人中，有2人獲准保釋，其他人則扣留調查，不排除有更多人被捕。

警方表示，隨著科技普及，匪徒犯罪手法亦是日新月異，強調快遞公司甚少透過短訊發放連結，亦不會要人提供信用卡號碼，呼籲市民如收可疑短訊時，應聯絡快遞公司查核，不要直接點擊連結，亦可登入警方「守網者」網站，使用防騙視伏器求證。