鼓勵換電動的士 擬建7000充電站

港府近年致力推廣綠色運輸，新一份財政預算案提到，政府目標2027年底前有3,000輛電動的士和約700輛電動巴士投入服務，同時為的士業界提供百分百擔保的貸款計劃，鼓勵的士車主將現有的士更換成純電動的士，總擔保額約64億元。政府消息透露，本港目前只有兩輛純電動的士，為配合的士更換計劃，未來3年會在即將或剛竣工的政府建築物，加設約7,000個額外車位充電設施，供所有電動車使用。

政府消息指，之後亦計劃於的士站、小巴站、公共運輸交匯處及現有政府建築物，以小型工程形式加裝電動車充電站。當局並計劃在東涌和將軍澳推出「的士充電試驗計劃」，分別於兩地設立7至8支電動的士專用充電器，但暫未有具體選址。

貸款計劃總擔保額達64億元，政府消息指足夠全港18,160部的士換成純電動的士，惟要視乎個別車主意願和營運情況，故未就換車數目訂下目標。Uber歡迎港府提出推動本地電動的士應用的措施，又稱非常樂意與政府探討合作可能性，以協助達致電動車應用目標。

另外，新能源運輸基金會預留2億元，以便今年有序地展開氫燃料電池雙層巴士和重型車輛試驗。政府消息指，計劃有10多部試驗車輛，包括雙層巴士、貨櫃車、垃圾車和旅遊巴等，希望今年首輛氫能雙層巴士能投入服務。