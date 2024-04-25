財政預算案2024｜張欣宇反對削減開支 指如向營養不良小朋友提供減肥餐單

立法會今日繼續二讀辯論財政預算案，面對龐大財赤，香港新方向議員張欣宇反對削減開支，指現時正面對需求疲軟的情況，若政府帶頭作減縮政策，就如向營養不良的小朋友提供減肥餐單，會加劇將香港推向負面循環。 張欣宇發言指要認清香港面對的問題是需求問題，而非債務危機，政府應加大投資力度，刺激經濟發展。他指很多人以為只有走投無路才會借錢，但現實並非如此，舉例大富豪也會用債券工具提升資金效率。 面對財赤，選委界議員洪雯在開源方面建議調整公共收費，例如公立醫院急症室、水費、康樂設施收費等。不過當務之急是節流，她促請政府檢討房屋政策，指花錢騰出土地建公屋，但香港並非缺乏公屋，而是欠缺向上流動的階梯，所以不少夾心階層放棄收入以輪候公屋。

洪雯表示在公屋及福利政策下，愈來愈多人「躺平」。她舉例健全人士如沒有需要照顧家庭成員，可以限制他們領取綜援的時限。她續指福利易放難收，有人站在道德高地爭取更多福利，但沒有想過對政府的財政負擔。香港人口急速老化，她促請進行福利大改革，否則「下一代養唔起我哋」。 面對學齡人口下跌，教育界議員朱國強形容如飛機遇亂流期間急降，如果不採取果斷措施只會失速，後果不堪設想。他引述教育局經常說「軟着陸」，更指學校數量未必與質素掛鉤。他反問縮班及殺校怎會不影響教育質素，學校不知道明年會否繼續辦學、老師不知道還有沒有教席，只能疲於奔命招生，不少老師的熱誠及心力被消磨，捱不住而退休，班上學習差異愈拉愈大。

朱國強質疑政府「郁手拆招牌」 朱國強提到本港的學校百花齊放，關注學校積累幾十年智慧如何傳承下去，反問教育局「郁手拆招牌」是否理智。他建議政府實施小學自願減班、落實小班教學、增加學校合併誘因，並應設立合適的過渡期，避免學校在一年內殺校。 房屋方面，議員梁文廣認為現時有條件調整出租公屋和出售資助房屋比例。他留意到出售居屋「閒閒地哋都有幾十倍超額認購」，反映無論是綠表的公屋居民，或是白表的夾心階層對自置居所都有龐大需求。梁文廣認為透過增加資助房屋供應，可回應巿民對自置居所的期望，長遠更會增加房委會收益。