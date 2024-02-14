農曆年假結束 4日逾238萬港人出入境 旅客訪港近74萬

一連4日農曆新年公眾假期剛過去，不少港人昨把握最後一日假期，即日來回北上消遣，亦有一家大細乘搭高鐵回港結束新春旅程。入境處數字顯示年初一至四晚上9時累計238.7萬名香港居民出入境、73.8萬名旅客入境。另邊廂，大批內地旅客繼續來港一日遊度歲，來往尖沙咀的天星小輪繼續逼滿候船乘客，運輸署連續兩日發出特別交通消息，呼籲市民選乘其他交通工具。截至昨晚9時，本港單日錄得最少94.7萬出入境人次。 許多老闆都會選擇今日初五開工，高鐵西九龍站昨上午開始，陸續有一家大細拖著行李喼回港，而港珠澳大橋香港口岸和深圳灣管制站往市區巴士站亦出現人潮。不過趁長假期最後一日，仍有一些港人把握時間北上消費一日，有市民認為長假期留港數日太悶，亦有人相信初四人流較前數日少，故留待最後一日才北上。



初三「港車北上」過境量創新高 據入境處出入境數字，香港居民出境人次自年初一(10日)起遞增至年初三(12日)，每日都有逾30萬人次出境，累計高達106.5萬人次；入境的港人數字則由年初一的13萬人，增至初二23.7萬和初三的36.9萬，合共73.6萬人次。至於昨日長假最後一日，截至下午9時分別有34.2萬和24.3萬人次港人入境和出境。 今年亦是「港車北上」實施後首個農曆新年，央視報道指，年初三港珠澳大橋香港「單牌車」過境數量首次單日超出8,000架次，為「港車北上」推出以來新高，同日客流量逾13萬人次、橫琴口岸逾8萬人次，亦創歷史新高。