農曆新年2023｜港鐵年三十晚通宵行駛　5條綫即日起加強服務

農曆新年將至。港鐵今日(13日)宣布，將於下周六(21日)年三十晚提供通宵列車服務，而且5條鐵路綫亦會即日起加強歲晚及農曆新年期間的列車服務。

7輕鐵綫年三十晚通宵行車 港鐵巴士延長服務

通宵服務方面，港鐵表示，所有本地鐵路綫(機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫往返落馬洲站車程除外)會於年三十晚通宵行駛，港島綫、荃灣綫及觀塘綫更會於當日晚上8時起加密班次，當中港島綫4.2分鐘一班、荃灣綫及觀塘綫3.8分鐘一班。此外，輕鐵7條路綫(505、507、610、614P、615P、706及751)亦將於當晚通宵行駛；而港鐵巴士506、K51及K54則會於年三十晚延長服務時間。

港鐵5條鐵路綫，包括港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫及屯馬綫，將於即日至15日、年廿九(20日)、及年初一至初四(22日至25日)不同時段加強服務，額外增加超過1,800班車，班次加密至23至約6分鐘一班車不等；另外，為配合通關安排，東鐵綫往返金鐘及上水的列車服務已由過去周日(8日)起每天大部分時間加密班次至32至6分鐘一班車，以配合乘客需求。

「兔年紀念車票」年初一任搭

港鐵稱，持有「港鐵兔年紀念車票」的乘客，可於年初一當天無限次乘搭港鐵本地車程、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士(不包括機場快綫、高速鐵路、東鐵綫頭等、羅湖、落馬洲及馬場站)。港鐵稱，會密切留意新春期間的車務情況，因應實際需要適時調節服務。