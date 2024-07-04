逾30名學生涉假學歷申入讀港大經管學院 中介謀取暴利 一份合同收50萬

港大經管學院日前發現有學生懷疑以假學歷申請入學。學院院長蔡洪濱證實，學院全面調查後，暫時發現約30多名學生提交假學歷文件，相信隨著調查繼續進行，發現的造假個案會上升，有可能多達80至100人。學院在調查過程中，發現中介一份「保錄取」合同的收費就至少50萬元。另外，警方回覆查詢時證實，已拘捕2名持雙程證的內地女子，涉嫌「行使虛假文書」。
警方晚上回覆查詢表示，經進一步調查後，先後在上月22日及昨日，拘捕2名內地女子，涉嫌「行使虛假文書」，她們持雙程證，在出境或入境時被捕。其中一名24歲被捕女子，已被暫控一項「行使虛假文書」罪，並於上月24日在東區裁判法院提堂，案件押後至下月20再訊；另一名34歲被捕女子，現正被警方扣留調查。
學院院長蔡洪濱接受內地媒體訪問時表示，查出的假學歷主要來自海外高校的學生，涉案的均為中國學生；內地及香港的學生學歷全部是真實。通過與中國教育部轄下的「留學服務中心」認證、海外院校核實，目前發現30多人以假學歷申請入學，相信隨著調查繼續進行，發現的造假個案會上升，有可能多達80至100人。
中介兩頭瞞 偽造海外一流大學成續單
他表示，港大經管學院通過分析「保錄取」合同及相關材料，逐漸摸清了不法中介的手法。一些不法中介一手包辦、兩頭欺瞞。例如，有學生本科來自美國大學，但覺得自己的背景不夠進入港大，因此與中介簽訂了申請輔導協定，根據協定，所有申請相關的事項均由中介代理。學生以為中介是替他們包裝學術經歷、撰寫申請文書等，結果中介卻偽造了整套美國一流大學優秀學生的成績單、畢業證書，學院看到這些材料覺得匹配度不錯，就給他們發放了有條件錄取，同時需要學生提供本科大學寄出的材料。但是這份有條件錄取通知直接被發給了中介留下的地址，中介將這份錄取通知修改為讓學生提供自己本科學校的材料，這時學生還以為是中介幫忙做的背景提升讓他獲得錄取，同時，中介就從美國寄回了一套假的資料給港大，成績單、學位證、信封、封條都與真品一樣。
他續指，這種「黑中介」一手包辦、兩頭欺瞞的情況讓假學歷申請更加難以識別。因此，對於學生的處理方案，仍在商討中。學院希望是次調查引起廣泛關注，讓「黑中介」的潛在客戶重新思考，得到的不是港大的文憑，而可能是一個犯罪記錄，甚至是牢獄之災。從港大經管學院掌握的合同來看，一份「保錄取」合同的收費就至少是50萬元。
學院日後將要求申請學生提交額外學歷認證
蔡洪濱表示，假學歷申請蔓延到海外後，將對中國學生群體的學術誠信產生很大的負面影響。在經歷過此次學歷徹查後，港大經管學院日後將加強對申請者的學歷覆核，並要求將來獲錄取的學生除了按規定提交畢業證書、成績單之外，還需要提交中國高等教育學生資訊網、中國教育部下屬的留學服務中心或其他具公信力的平台發出的學歷認證，並對部分學生進行面試考核。此外，學院期望將此次假學歷調查的經驗總結成報告，公開「黑中介」作假的具體手法，以便香港其他大學在招生錄取環節也能查漏補缺。