逾30名學生涉假學歷申入讀港大經管學院 中介謀取暴利 一份合同收50萬

港大經管學院日前發現有學生懷疑以假學歷申請入學。學院院長蔡洪濱證實，學院全面調查後，暫時發現約30多名學生提交假學歷文件，相信隨著調查繼續進行，發現的造假個案會上升，有可能多達80至100人。學院在調查過程中，發現中介一份「保錄取」合同的收費就至少50萬元。另外，警方回覆查詢時證實，已拘捕2名持雙程證的內地女子，涉嫌「行使虛假文書」。

警方晚上回覆查詢表示，經進一步調查後，先後在上月22日及昨日，拘捕2名內地女子，涉嫌「行使虛假文書」，她們持雙程證，在出境或入境時被捕。其中一名24歲被捕女子，已被暫控一項「行使虛假文書」罪，並於上月24日在東區裁判法院提堂，案件押後至下月20再訊；另一名34歲被捕女子，現正被警方扣留調查。



學院院長蔡洪濱接受內地媒體訪問時表示，查出的假學歷主要來自海外高校的學生，涉案的均為中國學生；內地及香港的學生學歷全部是真實。通過與中國教育部轄下的「留學服務中心」認證、海外院校核實，目前發現30多人以假學歷申請入學，相信隨著調查繼續進行，發現的造假個案會上升，有可能多達80至100人。

中介兩頭瞞 偽造海外一流大學成續單 他表示，港大經管學院通過分析「保錄取」合同及相關材料，逐漸摸清了不法中介的手法。一些不法中介一手包辦、兩頭欺瞞。例如，有學生本科來自美國大學，但覺得自己的背景不夠進入港大，因此與中介簽訂了申請輔導協定，根據協定，所有申請相關的事項均由中介代理。學生以為中介是替他們包裝學術經歷、撰寫申請文書等，結果中介卻偽造了整套美國一流大學優秀學生的成績單、畢業證書，學院看到這些材料覺得匹配度不錯，就給他們發放了有條件錄取，同時需要學生提供本科大學寄出的材料。但是這份有條件錄取通知直接被發給了中介留下的地址，中介將這份錄取通知修改為讓學生提供自己本科學校的材料，這時學生還以為是中介幫忙做的背景提升讓他獲得錄取，同時，中介就從美國寄回了一套假的資料給港大，成績單、學位證、信封、封條都與真品一樣。

他續指，這種「黑中介」一手包辦、兩頭欺瞞的情況讓假學歷申請更加難以識別。因此，對於學生的處理方案，仍在商討中。學院希望是次調查引起廣泛關注，讓「黑中介」的潛在客戶重新思考，得到的不是港大的文憑，而可能是一個犯罪記錄，甚至是牢獄之災。從港大經管學院掌握的合同來看，一份「保錄取」合同的收費就至少是50萬元。