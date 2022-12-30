防疫大鬆綁 入境者讚暢順 酒樓料生意升五成 盧寵茂稱防疫權責是時候交予市民

本港大部分防疫措施昨起解除，包括抵港人士強制檢測、「疫苗通行證」和餐飲、表列處所多項營業限制，有旅客讚同放寬令入境流程更暢順，食肆亦可同時招待更多顧客，生意額有望回升。此外，政府昨不再界定密切接觸者、撤銷所有檢疫令，有政府官員受惠於新安排，即日到立法會出席會議。醫務衛生局長盧寵茂強調，放寬措施不代表政府放棄抗疫，又認為是時候將防疫的責任和權力交予市民。有政府專家顧問指，有機會在過農曆新年時解除「口罩令」。

盧寵茂 : 我哋覺得係時候有一個轉變，由政府嘅管控轉為將檢疫或預防病嘅感染，無論個責任同權力就交返俾市民。

一系列防疫措施昨凌晨撤銷，只剩「口罩令」、旅客海外登機前檢測等要求。搭飛機來港的人士，到達機場後毋須再接受檢測，流程回復疫情前，即辦理入境手續和領取行李後可直接離開禁區。由新加坡到港的唐先生大讚「超快，好似以前咁快」；今年2月曾回港的陳太亦稱，昨流程與當時大相逕庭、方便得多，而她都會遵循政府建議，即由抵港當日起每日快測至抵港後第五日。

餐飲和表列處所除佩戴口罩的規定外，「疫苗通行證」乃至量體溫、餐枱之間距離等營業限制，一夜之間全數消失。旺角一間酒樓有長者茶客指，現在外出飲茶變得容易和方便，亦有茶客笑言，昨早入場時仍不忘取出電話準備掃描。酒樓負責人蘇萬誠接受傳媒訪問時，料短期內會增加五成生意，如公司春茗等酒席和一批之前未齊針的茶客，惟他認為不能對疫情掉以輕心，酒樓暫會維持餐枱距離和員工快測要求。

港府大幅放寬防疫措施前兩日，內地亦預告撤銷多項防疫限制。盧寵茂昨在電台節目稱，決策時除考慮內地政策，亦有環顧全球的防疫政策。日前仍強調「疫苗通行證」有助提高「一老一幼」接種率的他，昨解畫稱政策在適當時候要重新考慮成本效益。他承認，放寬措施或增加病例，惟指目前疫情下確診數目已不太重要，是時候把防感染及檢疫的責任和權力交予巿民，由市民自行決定是否求醫和請假等。

