院舍爆疫｜跨部門小組昨首召會議　狄志遠冀聚焦長者送暫託中心機制

第五波疫情大爆發，至昨錄得7,358人死亡，其中56%為安老及殘疾院舍院舍。政府於過去的周末宣布成立「加強院舍抗疫能力跨部門工作小組」，昨召開首次會議，將要求私營院舍參與改善感染控制和通風的計劃，並會派出護士實地視察。立法會社會福利界議員狄志遠認為，會議不應只聚焦於空氣流通，建議短期內應檢視院友送往亞博館設施或暫託中心的機制，理順當中流程，以備出現第六波疫情。

狄志遠於電台節目指，改善私營院舍的空氣流通是好事，但期望小組不應只單純討論空氣轉換的問題，應同時檢視人手調動、物資供應及院舍原址隔離的安排。狄志遠指，今波疫情面對最大的困難是缺乏隔離設施，院舍並非檢疫的理想，雖然現時已加推暫託中心和人手支援，但院舍與社署和其他部門在溝通協調等方面仍有待理順。

亞博館照顧與院舍很大落差

狄志遠亦關注亞博管設施的服務水平，部分長者從報道得知亞博館的照顧與院舍很大落差，例如不能洗澡、去廁所和聯絡家人，形容亞博館只有治療、沒有照顧。狄亦提及，近日仍收到求助個案，指醫院將情況好轉但檢測仍呈陽性的長者安排返回老人院，期望社署應盡快改善安排，不應等第六波到來。