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2023-09-20 17:15:50

陳怡被捕獲釋首現身 拍片親解素顏樣不同原因｜Ray Online

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陳怡最新影片解釋被捕時樣貌不同原因。(左：資料圖片；右：陳怡Youtube影片截圖)

陳怡最新影片解釋被捕時樣貌不同原因。(左：資料圖片；右：陳怡Youtube影片截圖)

虛擬資產交易平台JPEX事件鬧出滿城風雨，警方就案件至今拘捕8人，涉嫌串謀詐騙罪，包括網紅KOL林作及YouTuber陳怡，目前警方准許8人保釋候查，事件惹來社會輿論高度關注。然而，網民其中一個關注點，就是「女神」陳怡被捕時的樣貌，跟她平時拍片有很大分別，質疑影片中的她是開了濾鏡。陳怡今日(20日)下午上載一條名為「我在拘留所的一天，保釋金100萬」的影片，親自解釋「影到好肉酸」的原因。她表示，自己當時已經知道要入拘留所，無時間化妝和考慮穿甚麼衣服，因此穿著冷衫等長衫長褲，但竟被網民大造文章，她不禁爆粗慨嘆：「做女人真係一件好X慘的事」。

網紅陳怡(前排中)被警方帶走調查。(資料圖片／蘇文傑攝) 網紅陳怡被警方帶走調查。(蘇文傑攝) 網紅陳怡被警方帶走調查。(蘇文傑攝) 陳怡下午上載影片解釋被捕時樣貌不同原因。(陳怡Youtube影片截圖) 陳怡指如果自己真係好「肉酸」，3月見粉絲時早已被人「笑到X街」。(陳怡Youtube影片截圖)
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無時間化妝及考慮著衫

陳怡在影片中說，當時已經知道要入拘留所，沒可能著平時上鏡的衣服，她一定會著長衫長褲，而不會著高跟鞋等，而且「根本冇時間化妝，冇可能出去前吹個頭、化個妝」她自言第一站已經去了差館，警員已經將她的髮飾拔了出來，所以她一定是「披頭散髮」。她又說：「我冇考慮更多喎，著住件冷衫和長褲最更要暖，但諗唔到被你哋大造文章，做女人真係好慘，做女人一個表情、一個樣、或者一個素顏，或者著件厚身的衫，被人話你肥，其實是好X慘的事。」

指真人若「肉酸」 3月與粉絲見面早被人笑到「X街」

陳怡爆粗反問，如果她真的很難看，3月時她與粉絲的見面會時已經被人笑到「X街」，「如果我的樣與片中很大出入，身型肥X到咁，平時在街肯定被人影，就算在街上認唔到我，在見面會時被人笑死啦」，質疑如果她真是這樣肥胖，「3月到依家你唔被人笑到臉到黃」，感嘆「這個世界對女人好大惡意」，並指她現在看到自己被捕時的照片樣貌，「覺得冇咩嘢，著住冷衫就會有咁的效果，而不是你所想的露大長腿和著高跟鞋」。

另外，她談到在拘留所的遭遇，認為拘留所的環境比想像中好，甚至比一般人住的地方好，強調並非與劏房相比。她指拘留所有冷氣，惟不好的地方是拘留所長期開大光燈，以及去廁所的位置「阿豬阿狗都睇到」等。

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