颱風泰利｜所有日校停課　「幻彩詠香江」取消　一文睇清風球下公共服務安排 (持續更新)

港交所宣布，由於天文台已發出8號颱風信號，證券市場及衍生產品市場今天的上午交易時段會延遲開市。若8號信號於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。若8號信號於中午12時或之前取消，下午恢復交易，並會在信號解除約2小時後的整點或30分開始交易。若8號信號於中午12時仍然生效，將會全日暫停交易。

醫管局 門診 暫停服務 公院急症室服務維持

醫管局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，於8號信號生效期間暫停，呼籲已預約的病人在於信號取消後另約診症時間。公立醫院急症室維持正常服務。

政府宣布，疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站不會開放，疫苗接種服務亦會暫停。如8號熱帶氣旋警告信號於下午1時前除下，接種中心及接種站會於信號除下2小時後，重新開放及恢復正常開放時間的接種服務。受影響人士明日起可重新預約接種日期和時間。另外，原定今日提供的「疫苗到戶接種服務」亦已取消，相關醫療機構將聯絡受影響市民以作新安排。

衞生署宣布，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衞生署診所均會關閉。接受美沙酮治療的人士可前往美沙酮診所服用美沙酮。



